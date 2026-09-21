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PLG／內憂外患逼黑人下台？ 聯盟澄清並無此事
上周因急性心肌梗塞住院的P. LEAGUE+（PLG）副會長的「黑人」陳建州，修養期間卻有報導指出，因PLG與T1聯盟合併卡關，遭外部勢力要求退出聯盟運作，內部還有球隊暫停支付加盟金，要陳建州下台，不過PLG立刻發出公告澄清，陳建州並無任何職務異動規劃。
PLG公告如下：
PLG今日(09/21)表示，針對今日週刊報導內容，皆屬外界臆測，並非事實，特此澄清。
陳建州副會長目前遵照台大醫院醫療團隊醫囑，於家中休養中，恢復狀況良好，仍為PLG副會長，持續帶領聯盟發展，並無任何職務異動規劃。
目前聯盟與各球團間氣氛融洽、合作緊密，大家正齊心協力，積極備戰PLG第七季賽事，相關籌備工作皆按既定時程順利推進中，聯盟運作一切正常。
現階段仍以健康休養為首要，感謝各界的關心與祝福，也請給予休養空間，謝謝。
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