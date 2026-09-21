PLG／內憂外患逼黑人下台？ 聯盟澄清並無此事

效力老虎隊的台灣選手李灝宇，今天未能推進安打累積，4打數沒有安打，老虎終場以1：8不敵白襪隊。輸掉此戰，老虎確定今年季後賽絕望，例行賽最後兩波3連戰將在主場迎戰國民、海盜隊，李灝宇的2026年賽季剩下最後衝刺。

2026-09-21 08:58