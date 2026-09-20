籃球／峰造極大專組開打 胡晉豪投進致勝3分球國體險勝上海交大

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專組今日開打，想當呂政儒接班人的胡晉豪，最後48.2秒投進致勝3分球，幫助國立體大以55比51險勝上海交大；尋求衛冕的臺灣藝大在王威翔大三元的帶領下，以84比61大勝健行科大；大專女子組，文化大學靠著大二的廖秀珍雙20(28分21籃板)表現，77比67擊敗臺灣師大。

呂政儒接班人？胡晉豪最後48.2秒投進致勝3分球，幫助國立體大以55比51險勝，日前拿下第二屆亞洲大學生籃球聯賽(AUBL)冠軍的上海交大，胡晉豪想從新加入球隊教練團的呂政儒身上多學點東西，為進軍職籃做好準備。

8月31日無預警在社群發表長文，呂政儒暗示將卸下球員戰袍轉換跑道，「22這個背號陪伴我走過22個賽季，或許也暗示著，是時候轉換跑道了。」

剛宣布職籃退休呂政儒(橘衣)加入國立體大男籃教練團。 主辦單位提供

宣布退休後沒多久，呂政儒隨即找到新方向，就是往教練之路發展，成為國立體大教練，呂政儒說：「我覺得當教練很有趣，就決定試試看，不過國體大人蠻多的(35人)，還在熟悉球員中，這一週多我已經認識十幾個球員了！」

國立體大總教練桑茂森說：「當得知呂政儒退休，怎麼可以錯過他，我就主動、很積極邀請他加入教練團。」

胡晉豪說：「瓊斯盃結束後，桑哥(桑茂森)就讓我專心改打3號，剛好呂政儒學長加入球隊，他在進攻技巧與接球投籃幫了我很多，我希望藉此練好無球進攻，對未來挑戰職籃一定有很大幫助。」

除了攻下全隊最高的17分，8籃板，胡晉豪還送出驚人的7記「台式火鍋」，張祐瑋14分。

在第二屆亞洲大學生籃球聯賽(AUBL)冠軍賽擊敗政治大學的上海交大，由於有主力未來台，戰力有不小影響，馬錦濤20分最多。

尋求衛冕的臺灣藝大 王威翔演出大三元帶領球隊大勝健行

尋求衛冕的臺灣藝大在主控王威翔生涯首度大三元的帶領下，以84比61大勝健行科大，王威翔直言：「不是只看數據，但只要我打好，球隊自然會好！」

王威翔在去年登峰造極冠軍賽砍進21分，還有8籃板9助攻，幫助臺藝首次拿下登峰造極冠軍，王威翔無疑是冠軍賽MVP(主辦單位未設置)，今年登峰造極首戰又對上健行，表現更搶眼，只打28分鐘，就以22分10籃板10助攻演出生涯首次大三元。

跟很多球員的說法不一樣，王威翔希望先考慮自身的表現，就跟著名的廣告台詞一樣，「他好，我也好！」

王威翔說：「我當然不會強求數據，但只要我努力打好，相信臺藝也會因此更好！」

今年UBA確定是王威翔大學籃球生涯的最後1年，他跟很多年輕的籃球員一樣，也抱著旅外夢，近來也持續加強自己比較弱的外線，他笑著說：「我是想真旅外，先看看對岸的CBA有沒有機會！」

大專女子組廖秀珍雙20 文化力退臺灣師大

文化大學廖秀珍雙20 ，力退臺灣師大。 主辦單位提供

大專女子組，文化靠著大二的廖秀珍雙20(28分21籃板)，另外也是大二的楊采璇雙10(12分13籃板)，以77比67擊敗臺灣師大，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組首戰獲勝。

文化在上學年度UBA女公開一級冠軍賽，以 61比66 爆冷輸給世新大學，無緣隊史第 21 冠，新的UBA球季，因為兩位大姐級球員鄭慧慈與王玥媞都超齡(25歲)，確定轉戰WSBL國泰人壽大隊，將由大二生扛起球隊。

文化總教練鄭慧芸說：「上學年度因為有鄭慧慈與王玥媞，所以球隊很穩定，很安定，不過今年少了她們，去年的7位大一生，今年升上大二後，要開始扛起球隊勝負，我知道壓力會很大，也需要時間長大，但她們不能拿只是大二做藉口。」

廖秀珍今天肆虐臺師禁區，狂砍28分21籃板，她說：「對自己表現滿意，但還是有幾球放槍，如果能把握住就更好了！」