籃球／登峰造極東泰大勝能仁衛冕成功 洪慈安下三分雨陽明封后

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組落幕，明起同樣在台北體育館展開大專組賽事，東泰高中大勝能仁家商，在高中男子組衛冕成功，陽明高中在高中女子組封后，張承曄準大三元，助彰縣成功奪高男組季軍，永平高中大勝濟源一中，拿下高女組季軍。

許恩翔首節就大發神威，9投5中，包括3分球6投3中，砍進13分，帶領東泰首節以23：17領先，能仁則靠謝瑋恩撐住場面，首節也攻得7分。

能仁第2節前5分鐘突然得不了分，東泰趁機打出12：0的攻勢，以35：17領先到18分，隨後許恩翔切入得手，上半場還有2分28秒時，東泰領先到21分，上半場結束時，東泰47：29領先18分。就跟第2節一樣，能仁第3節前半段又僅得1分，東泰在高丁子權兩記3分球助威下，打出12：1的攻勢，第3節還有5分59秒，取得59：30的29分領先，3節打完，東泰69：42領先27分，勝負無須再著墨。

許恩翔攻得東泰最高的21分，但都在上半場，能德勝18分9籃板。能仁得分謝瑋恩首節得到7分，後3節1分未得，東泰將比分拉開並不意外，盧永茗10分，另有8籃板，能仁唯一得分兩位數。

女子組陽明高中洪慈安狂砍8記3分球，讓「射手」呼聲響遍整個球場，終場陽明高中以82：67擊敗深圳第二實中，拿下高女組冠軍，深圳第二實中亞軍。洪慈安攻下陽明全隊最高的26分，3分球12投8中，陳芯19分。

今天發燙的手感讓洪慈安想起國中（基隆銘傳）時期，對宜蘭復興國中單場投進5記3分球，但今天顯然太誇張了，投到洪慈安都振臂為自己歡呼。洪慈安說：「當時一出手就知道會進，希望以後再多來幾次這場一樣的表現！」