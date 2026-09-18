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籃球／登峰造極青年邀請賽 能仁家商狂勝南湖高中54分率先闖進高男組冠軍賽

聯合新聞網／ 綜合報導
能仁家商蕭彙晉19分最高。 主辦單位提供
能仁家商蕭彙晉19分最高。 主辦單位提供

2026名古屋亞運

2026年興富發登峰造極青年籃球邀請賽，今日舉行4強賽與名次賽，能仁家商 113比59，狂勝南湖高中54分，率先闖進高男組冠軍賽，深圳第二實中以75比58輕取濟源一中，第3度參賽，總算打進高女組冠軍賽。

能仁與南湖的高男組4強賽，能仁上半場就領先27分，12人就有10人得分，3分球14投8中，命中率超過5成，其中包括蘇以諾在上半場結束前，中線附近出手投進的超大號打板3分球，反觀南湖3分球10投僅2中，分數被大幅拉開並不意外。

能仁此役3分球19投8中，都集中在上半場，12名登錄球員都攻下分數，5人得分兩位數，蕭彙晉19分最高，謝瑋恩16分次之。

南湖外線失準，3分球27投4中，命中率只有1成48，林柏宇12分，已是全隊最高。

深圳第二實中輕取濟源一中　參賽第3年首晉高女組冠軍賽

尹靖潔攻下深圳第二實中全隊最高的23分，還有9籃板7助攻。 主辦單位提供
尹靖潔攻下深圳第二實中全隊最高的23分，還有9籃板7助攻。 主辦單位提供

高女組4強賽，尹靖潔扛起一姐責任，帶領深圳第二實中以75比58輕取濟源一中，第3度參賽，打進高女組冠軍賽。

連3年隨隊參賽的深圳第二實中總教練王子維說：「首次打進冠軍賽，並沒有設定目標，就是來這學習的。」

尹靖潔說：「去年準決賽輸球，蠻遺憾的，可惜沒有機會再遇到北一女。」

此役尹靖潔扛起一姐重任，帶領球隊首節就取得26比16領先，沒有遭到太多阻礙就贏得勝利。

尹靖潔攻下深圳第二實中全隊最高的23分，還有9籃板7助攻，肖瀟18分11籃板3抄截2阻攻。

濟源一中段凱蕊20分11籃板5抄截，原來的進攻核心「田心連線」表現不理想，武雨心14分，中鋒尼紫田更僅有6分。

高男組5~8 名次賽，日韓大戰打出今年最曲折離奇的一戰，最後1分鐘內雙方互有來回，日本東稜高校死裏逃生，靠著柚原崇人最後0.2秒兩罰都進，75比74氣走韓國三一高中。

柚原崇人說：「我相信自己可以做到，希望把這場勝利送給兩個受傷的隊友。」

高中畢業後打算就讀神奈川大學繼續籃球之路，柚原崇人的偶像就是當紅的河村勇輝，「他速度很快，進攻很棒，還能主導比賽！」

柚原崇人攻下東稜高校全隊次高的25分，202公分的奈及利亞外籍生詹姆士(Eze James)29分11籃板3抄截2阻攻。

柚原崇人攻下東稜高校全隊次高的25分。 主辦單位提供
柚原崇人攻下東稜高校全隊次高的25分。 主辦單位提供

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