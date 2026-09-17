籃球／永平151公分小精靈 關鍵三分彈助隊闖登峰造極賽4強

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天產出最終4強，永平高中在高女組B組差點要體會遭到逆轉的痛苦，不過身高只有151公分的張子晴卻救世主，她連續飆進兩記底角三分彈，幫助永平擋住南韓濟源一中的反撲，終場以67：64險勝，以3戰全勝取得預賽B組第1，晉級高女組4強。

首戰打敗永仁高中後，永平昨天第2戰逼使北一女正規賽最後7分56秒1分未得，最終在延長賽以54：50逆轉；今天面對濟源一中的4強關鍵戰，永平第三節曾領先濟源一中15分，沒想到濟源一中第4節連續3記三分球，終場前5分41秒反以59：58超前。

永平落後時刻有張子晴挺身而出，她連續2記三分球助永平再取得5分領先，終場以3分差險勝。

身高僅151公分，張子晴常常是場上最嬌小的一位，不諱言以前很在意別人談論她的身高，「我現在已經習慣了，不會介意！」，她也很豪氣地說：「身高不會阻擋我繼續打籃球的心！」

永平以謝艾彤23分最高，張子晴除比賽尾聲2記三分球，還有6助攻與6抄截。

濟源一中眼看4強無望，不過永仁高中幫了大忙，以68：61擊敗北一女，讓濟源一中意外搭上4強末班車。

A組由深圳第二實中、陽明高中晉級，高男組4強為能仁家商、彰縣成功、東泰高中、南湖高中等，明後兩天將進行4強交叉決賽，決定冠軍誰屬。