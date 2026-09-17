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網球／WTA承認財務問題 年終賽明年搬到黃蜂主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2026名古屋亞運

網壇年終盛事WTA年終賽今年將在印地安泉舉行，明年將移師夏洛特，一連三年在NBA黃蜂隊的主場光譜中心（Spectrum Center）舉行。

今年7月，WTA公告年終盛事將從沙烏地阿拉伯首都利雅德轉往印地安泉舉行，原本利雅德還有一年合約；WTA主席卡米洛（Valerie Camillo）本周和媒體的視訊會議上承認組織有財物問題，由於離開利雅德的代價高昂，成決定下一屆賽事舉辦地的重要因素。

《每日電訊報》上周報導，WTA本季的營運虧損預計將達2300萬美元，到年底時僅剩1500萬美元的資金。

卡米洛表示，2026年對WTA來說是轉換的一年，正進行所有企業都會採取的正常緊縮措施，同時要承擔WTA總決賽搬到印地安泉的意外成本，但組織也有清晰企劃，「在強大收入和觀眾成長的支持下，2027年及之後會實現持續穩定的財務表現。」她還提到，要將WTA年終賽打造成「女子體壇的超級盃」。

光譜中心可容納19000位觀眾，過去兩季都曾舉辦網球表演賽。

WTA年終賽只有單打、雙打年度積分前8的組合可參加，我國「一姊」謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）目前積分排名第7，有望取得總獎金1550萬美元的年終大賽門票。

黃蜂 財務 NBA 籃球

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