籃球／歐妮回來了！李亨淑暌違10年返台飯局被約滿

曾為台灣籃球奉獻23年的韓國奧運銀牌「歐妮」李亨淑，10年來首度重返台灣，她以助理教練身分率濟源一中參加2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽，今天更拋開昨天遭到北一女中「準絕殺」的陰霾，以83：68大勝永仁高中，保住4強希望。

曾經幫助韓國奪下1984年洛杉磯奧運銀牌的傳奇名將李亨淑，曾為台灣籃球奉獻23年，包括執教台元女籃、佛光體系的佛光大學與普門中學等；2015年1月她因家庭因素請辭，同年4月離台返韓，這次隨濟源一中來台參加登峰造極賽。

李亨淑首日因班機問題，來不及在濟源一中與北一女之戰幫忙督軍，但她在比賽後也到了比賽場地台北體育館，與許多籃壇人士閒話家常，今天則是首度坐在濟源一中板凳席，輔佐總教練宗星星。

回到台灣，這10年容貌變化不大的李亨淑直言開心，她也笑著說：「不太再有時間與好友們約吃飯，因為我的時間已經被約滿了！」

濟源一中靠著「田心連線」大勝永仁，保住4強希望，武雨心31分、11籃板、3抄截，中鋒尼紫田29分、14籃板。

高中女子組其他場賽事，深圳第二實中84：66擊敗南山高中，陽明高中97：52輕取淡水商工。深圳第二實中兩戰全勝，成為首支晉級4強球隊。