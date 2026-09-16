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TPBL／韓職潛力超新星成電豹女！金珉智加入雲豹專屬啦啦隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金珉智（Kim Min-ji）加入台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」。圖／雲豹提供
金珉智（Kim Min-ji）加入台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」。圖／雲豹提供

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桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」今天正式宣佈，網羅來自韓國職棒的怪物級超新星金珉智（Kim Min-ji）加盟。

​今年才登上韓職舞台的金珉智，迅速獲封「全韓職最具潛力新星」。金珉智擁有173公分的高挑身型與令人驚豔的「九頭身逆天長腿」，搭配自帶初戀感的清新出眾美貌；不僅外型亮眼，具備深厚舞蹈底子的她，在球場上的每一次律動都充滿爆發力與感染力，精湛舞技結合甜美自信的天使笑容，完美契合浪LIVE電豹女追求頂級演出水準的球隊精神。

​​在網路上被熱烈討論外型神似頂流女團 LE SSERAFIM 人氣成員洪恩採的金珉智，自出道以來便話題不斷。日前她更憑藉一段氣場全開的「三振舞」在網路上瘋傳暴紅，吸睛魅力引發台韓兩地社群病毒式轉發與熱烈關注，被韓國球迷與業界盛讚為不可多得的啦啦隊新世代指標。

​事實上，金珉智先前多次受邀來台時便展現非凡魅力，曾創下「2天連趕3場活動」的高規格人氣旋風，如今美夢成真正式成為電豹女一員，她也難掩興奮直呼：「真的等不及要在主場和所有豹迷熱血見面了！」

隨著電豹女先前強勢續約海莉、金賢姈，如今再添金珉智這張「外貌與舞技雙重王牌」，新賽季已確定坐擁3大韓籍頂級女神，陣容豪華直逼天花板，球團也透露後續仍有驚喜成員將陸續公開，要讓球迷在新賽季見識到最頂級的視覺與應援饗宴。

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