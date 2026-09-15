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PLG／觀看友誼賽心肌梗塞送醫 聯盟：陳建州術後恢復狀況良好
PLG赴副會長陳建州在今天傳出因為急性心肌梗塞送醫的狀況，PLG聯盟晚間也做出回覆。
陳建州是在今天於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診，在接受手術後恢復狀況良好，感謝各界關心。
PLG回覆如下：
PLG副會長陳建州先生今日(09/15)於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。
經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。
目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。
感謝各界關心，一切平安。
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