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陳建州觀賽突發急性心肌梗塞送醫 PLG聯盟發聲了

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PLG／觀看友誼賽心肌梗塞送醫 聯盟：陳建州術後恢復狀況良好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG副會長陳建州。 聯合報系資料照
PLG副會長陳建州。 聯合報系資料照

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PLG赴副會長陳建州在今天傳出因為急性心肌梗塞送醫的狀況，PLG聯盟晚間也做出回覆。

陳建州是在今天於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診，在接受手術後恢復狀況良好，感謝各界關心。

PLG回覆如下：

PLG副會長陳建州先生今日(09/15)於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。

經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。

目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。

感謝各界關心，一切平安。

陳建州 心肌梗塞 台大醫院 籃球

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