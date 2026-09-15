PLG／觀看友誼賽心肌梗塞送醫 聯盟：陳建州術後恢復狀況良好

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，首日就有精采好戲，高中女子組尋求衛冕的北一女中，最後1.1秒靠著張薰文投進逆轉「準絕殺」三分球，以61：60氣走濟源一中；高中男子組首度參賽的三一高中男籃，68比94不敵的松山高中，老教頭李潤煥來頭大，兒子就是正在挑戰NBA的李賢重。

2026-09-15 20:51