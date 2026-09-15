籃球／1.1秒準絕殺！北一登峰造極賽逆轉濟源一中

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，首日就有精采好戲，高中女子組尋求衛冕的北一女中，最後1.1秒靠著張薰文投進逆轉「準絕殺」三分球，以61：60氣走濟源一中；高中男子組首度參賽的三一高中男籃，68比94不敵的松山高中，老教頭李潤煥來頭大，兒子就是正在挑戰NBA的李賢重。

北一女與濟源一中之戰，終場前27秒北一還落後3分，彭郁婷雖獲得3罰機會但3罰僅中1，不過最後6.3秒濟源一中劉恩慧2罰不中，又給北一女機會；張薰文當英雄，最後1.1秒投進逆轉3分球，戲劇性上演準絕殺勝利。

「爽啦！」從未投過準絕殺的張薰文，只看過別人絕殺過，這次換成自己當主角，有了HBL冠軍賽的痛苦回憶，她很瞭解被逆轉的痛苦，今天總算逆轉對手，她說：「駱姐（總教練駱燕萍）在落後的時候，提醒我們要從防守做起，我們盡力做到，才有逆轉的機會，投進這球，算我運氣好啊！」

高中男子組首度參賽的韓國三一高中，首戰雖以68：94不敵HBL完成二連霸的松山高中，讓老教頭李潤煥很不滿意，但談起他正力拚NBA的兒子李賢重，李潤煥仍笑容滿面。

三一高中在韓國籃壇赫赫有名，曾培養出多位韓國國家隊主力與KBL職籃球星，包括河昇鎮、梁熙鐘等人，剛與波特蘭拓荒者簽下Exhibit 10合約的李賢重。曾經是河昇鎮的高中教練，如今李賢重也在挑戰NBA的路上，有機會教過兩位NBA球員的李潤煥說：「那真是太榮幸了！」