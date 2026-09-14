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TPBL／電豹女續約超人氣雙韓啦 「核彈芭比」金賢姈能量引爆、海莉續寫勵志篇章

聯合新聞網／ 綜合報導
浪LIVE電豹女與（左）海莉、金賢姈完成續約。（圖／想想時間有限公司提供）
浪LIVE電豹女與（左）海莉、金賢姈完成續約。（圖／想想時間有限公司提供）

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桃園台啤永豐雲豹浪LIVE電豹女14日宣佈，海莉、金賢姈兩名韓籍人氣成員完成續約，將在新賽季持續與大家一起為雲豹應援！海莉在韓國並未有應援經驗，從練習生在浪LIVE電豹女開啟生涯，今年也透過選秀節目出道，堪稱韓啦勵志代表。擁有「核彈芭比」封號的金賢姈，去年挾著高人氣加盟，是陣中最亮眼的存在之一，將展開在台灣的第二個賽季。

與大部分韓國啦啦隊不同，「舞蹈精靈」海莉在韓國並未有啦啦隊經歷，2024年8月以練習生的身份加入浪LIVE電豹女，靠著精湛的舞蹈實力、苦讀中文，隔年升格為正式成員。海莉也因為中文能力出眾，獲得許多綜藝節目青睞，今年也在選秀節目《宇宙啦啦隊》脫穎，以第一名姿態以W!nky女團身份出道。

從航空業轉戰啦啦隊的金賢姈，在韓國就累積一定人氣，目前橫跨台韓「四棲」職業運動應援。出場總是展現滿滿能量、充滿感染力的金賢姈，迅速擄獲眾多台灣粉絲的心，也是浪LIVE電豹女們口中的「最溫暖的隊友」，開朗的個性更是許多綜藝節目的寵兒。

隨著10月份展開的TPBL新賽季，浪LIVE電豹女也緊鑼密鼓的準備中，將帶給球迷們全新的應援體驗，接下來也將陸續公佈新成員與全新戰袍，更多資訊請持續鎖定浪LIVE電豹女官方社群。

「核彈芭比」金賢姈。（圖／想想時間有限公司提供）
「核彈芭比」金賢姈。（圖／想想時間有限公司提供）

「舞蹈精靈」海莉。（圖／想想時間有限公司提供）
「舞蹈精靈」海莉。（圖／想想時間有限公司提供）

金賢姈將展開浪LIVE電豹女第二個賽季。（圖／想想時間有限公司提供）
金賢姈將展開浪LIVE電豹女第二個賽季。（圖／想想時間有限公司提供）

海莉續戰浪LIVE電豹女。（圖／想想時間有限公司提供）
海莉續戰浪LIVE電豹女。（圖／想想時間有限公司提供）

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