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世界盃女籃／美國女籃逆轉法國收第12冠 5連霸延續不敗神話

中央社／ 綜合外電報導
美國女籃奪下世界盃史上第12冠。 歐新社
美國女籃奪下世界盃史上第12冠。 歐新社

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美國女籃今天在世界盃冠軍戰中以97比79擊敗法國完成5連霸。老將史都華（Breanna Stewart）砍下22分成為隊史第12冠大功臣。她不但榮膺世界盃最有價值球員（MVP），也是二度獲此殊榮的第一人。

法新社報導，美國向來是世界盃女籃絕對熱門隊伍，自2006年以來從未輸過任何一場，不過本屆在柏林舉行的賽事，全隊在過去幾戰的表現都未達顛峰。

這場冠軍戰半場結束時，美國仍落後鬥志旺盛的法國2分，但全隊下半場火力全開，第三節單節比數即以30比12大幅超越歐洲強權。

史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。圖為她與隊友格雷開心的咬住金牌。 路透
史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。圖為她與隊友格雷開心的咬住金牌。 路透

美國名將史都華此役攻下全場最高的22分，同時還貢獻10籃板與4助攻。她二度獲選最有價值球員，創下世界盃首例。

史都華表示：「很開心能讓全世界知道，我們的目標永遠是金牌。」她形容美國隊在世界盃的戰績是「瘋狂數據」，全隊目前已在世界盃連拿5屆冠軍。

美國另一名大將楊恩（Jackie Young）關鍵時刻連中4顆三分球，攻下18分，協助全隊將連勝紀錄推進至36場。

美國女籃奪下世界盃史上第12冠。 路透
美國女籃奪下世界盃史上第12冠。 路透

效力印第安納狂熱的後衛克拉克（Caitlin Clark）準決賽雖僅得1分，但今天在關鍵時刻貢獻良多，全場拿下12分並有2顆三分球，協助美國壓制對手。

克拉克談到第二節的比賽時說：「我們那時陷入一些小麻煩。」「然後我們重新振作，慢慢讓自己走出困境。」

「我們發動一波攻勢一路打到半場結束，接著下半場一開賽就掌控全局。」

克拉克。 美聯社
克拉克。 美聯社

法國女籃首闖世界盃決賽，原本想為2024年巴黎奧運金牌戰復仇，當時她們是以1分惜敗。不過美國下半場火力全開，法國陣腳大亂，全場失誤達16次。

法國威廉斯（Gabby Williams）在準決賽擊敗德國一役獲選最佳球員，她上半場攻下亮眼的16分，但下半場僅再添4分。

美國女籃向來稱霸奧運與世界盃，但本屆狀態不穩，先前幾乎不敵實力有限的義大利，準決賽又差點輸給西班牙。

法國本屆一路輕鬆挺進決賽，沒有對手能將差距縮小到20分內，今天開賽後同樣強勢，第一節結束時領先美國3分，第二節進行至一半，更將差距拉開至14分。

美國隨後發動反攻，楊恩連飆2顆三分球，克拉克也在半場結束前命中1記三分球，雙方差距縮小至2分。下半場開始後美國隊變得更為沉穩，克拉克手感也逐漸恢復，全隊隨後壓制法國攻勢，掌控比賽節奏。

今天稍早，西班牙以81比58擊敗德國摘下銅牌，一掃準決賽惜敗美國的失落。西班牙得分王馬丁（Iyana Martin）攻下20分，送出全場最高的9次助攻。

美國女籃自2006年世界盃四強賽輸給俄羅斯之後，接下來在重大國際賽事一路狂奔未嘗敗績。兩年後的2028年洛杉磯奧運，美國女籃也將繼續捍衛超級霸主地位。

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