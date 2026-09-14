籃球／176隊規模創新高 光復高中單日雙勝自省修正

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季於13日正式開打。本屆賽事參賽規模再創新高，共有多達176支隊伍報名角逐。面對場地與時程限制，賽事主辦人福康文教基金會董事長陳建豪表示，今年首度引進演算法模型精算並編排賽程，在不影響球員課業的前提下，確保各隊能與實力相當的勁旅交手，極大化基層選手的實戰經驗；賽事也預計於明年1月首度舉辦「風暴盃」U15女子組單日錦標賽，持續開拓青年籃球舞台。

除了基層隊伍踴躍參與，去年增設的頂級「鑽石組」今年持續邀集松山高中、光復高中等高中籃球聯賽（HBL）甲級傳統強權，並新加入連續6年闖進HBL八強的東泰高中，整體對抗強度絲毫未減。

在本日賽程中，光復高中男籃迎來單日兩戰考驗，球隊分別以39：27擊退錦和高中，隨後再以46：41力克中信國際高中，順利收下連勝。

儘管連克對手，光復高中教練團與球員賽後仍聚焦於細節檢討。總教練陳定杰指出，青年聯賽最重要的價值在於「以賽代訓」，尤其是實戰高壓情境最能檢視抗壓性。他直言，年輕選手在例行練習時大多能發揮水準，但一到正式賽場，面對壓迫往往心態急躁、動作僵硬，「球員在比分落後或膠著時，最忌諱急於一步到位解決問題，必須學會在壓迫下保持冷靜，先把防守腳步與進攻回合打穩，戰力才會展現。」陣中主力球員陳雿賽後也自我要求表示，自己在攻守細節上仍有很大進步空間，特別是在高壓防守下的球權處理，「必須學會做出更聰明、更果決的選擇，減少猶豫與失誤。」

而在今日U15第1組焦點戰役中，兩大國中籃球聯賽（JHBL）強權信義國中與金華國中正面交鋒。兵多將廣的信義靠著全隊10人輪替皆有得分進帳，終場以60：40大勝，張宸維攻下全場最高12分，張趙茗挹注7分、8籃板；金華則以翁書唯與林子謙各得6分最高。

面對新賽季首戰滑鐵盧，金華國中執行教練羅鎧浩在賽後受訪時指出，球隊目前處於陣容換血期，陣中多數球員為剛升上八年級的學弟，參賽最大目的正是藉由高強度舞台吸取實戰經驗。羅鎧浩表示：「這批球員從七年級剛升上來不久，需要透過高張力的聯賽盡快適應比賽強度與節奏，不僅球員在學習，我自己帶隊也在從中修正。」

對於新學年的展望，力拚JHBL隊史首度三連霸的金華國中依然抱持務實態度。羅鎧浩強調，球隊一切以團隊為核心，新賽季才剛起步，重點在於一步一步慢慢來，嚴格落實教練團交代的一對一防守與攻守體系原則，每場比賽發現問題就立刻解決，持續為接下來的聯賽累積成長養分。

信義國中張宸維獲得全場最高的12分。圖／U19籃球聯盟提供

金華國中執行教練羅鎧浩（左）。圖／U19籃球聯盟提供

光復高中教練陳定杰。圖／U19籃球聯盟提供