越南羽賽／陳子睿、林煜傑獲男雙冠軍 首奪BWF巡迴賽金盃

台灣男雙組合陳子睿、林煜傑，今天在BWF超級100等級的越南羽球公開賽，以21比14、21比12輕取新加坡組合許永凱、黃家豪，拿下2人合拍以來的首座巡迴賽冠軍。

現年24歲的陳子睿與26歲的林煜傑，從2024年開始搭檔，過往曾拿過3場較低階的國際挑戰賽、國際系列賽冠軍；不過2人在今年有所突破，6月的超級300美國公開賽獲得亞軍，今天的超級100越南公開賽終於奪冠。

陳子睿告訴中央社記者，「這場冠軍戰算是我們都有正常發揮，煜傑在中、前場控制得很好，把球都有做到位，讓我在後場的進攻或者過渡都打得很舒服。」

陳子睿提到，這次的奪冠之旅，反而是第2場對到自家人陳秉軒、李威霆打得比較辛苦，「他們2個學弟在國內都還是乙組球員，所以打我們都沒有壓力，加上發球、接發球一度被他們控制住，所以才會打了3局才分勝負。」

林煜傑則是提到，今天的冠軍戰防守不太好守，雙方都在搶前3拍的攻擊機會，「我們就是比較不著急，找尋有利的空檔再進攻。」

儘管陳子睿與林煜傑沒有入選名古屋亞運代表隊，但他們持續在國際賽拚戰搶積分提升排名，陳子睿提到，「接下來會在10月初轉往芬蘭參加超級500等級賽事，希望今年能將排名擠進前30名、甚至前25名。」