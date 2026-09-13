聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／季前熱身賽和平館登場 三天7場對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL將於十月舉辦為期三天的「開箱新十力 季前熱身賽」。圖／TPBL提供
TPBL將於十月舉辦為期三天的「開箱新十力 季前熱身賽」。圖／TPBL提供

2026名古屋亞運

TPBL 2026-27賽季「開箱新十力 季前熱身賽」將於10月9日至11日在臺北和平籃球館登場，7支球隊將帶來三天7場對決，以實戰交鋒揭開新賽季序幕。本次以「開箱新十力」為主題，呼應雙十節，更將場上戰力、團隊佈局與球迷應援凝聚為十個新力量，邀請球迷進場見證新賽季的各種可能。

熱身賽不僅是各隊透過實戰磨合、調整攻防節奏的重要階段，也讓球迷有機會在三天內一次看到7支隊伍的球員搭配、教練調度與板凳輪替，從比賽細節找出新賽季值得關注的線索，熱身賽門票將於9月14日中午12點於KKTIX及全家FamiPort開賣。

本次採單日票制，憑一張門票即可觀看當日所有賽事。場邊席每張1，500元，一樓應援區依區域分為600元及500元，二樓看台區400元；身障優惠票依上述票區分別為750元、300元、250元及200元。

為邀請更多球迷在新賽季前進場應援，本次推出多元購票優惠。於9月24日23點59分前完成購票，可享各區域原票價7折早鳥優惠；具有效學生身分者可購買6折學生票，入場時須出示有效學生證件查驗。雙人套票享各區域原票價8折，適合相約好友同行；「歡慶雙十套票」則提供一次購買同日10張門票享各區域原票價5折優惠，邀請球迷揪團，用場邊應援加入「新十力」。

想完整欣賞7場對決的球迷，可選擇三日套票：一樓長邊1300元、一樓短邊1100元、二樓不分區900元，即可觀看三日全部賽事，將雙十連假安排成新賽季的籃球暖身之旅。

本次售票期間為9月14日中午12點至10月8日23點59分，賽事當日亦於和平籃球館售票處販售當日門票，如提前售罄則不開放現場售票。

TPBL「開箱新十力 季前熱身賽」票價。圖／TPBL提供
TPBL「開箱新十力 季前熱身賽」票價。圖／TPBL提供

TPBL將於十月舉辦「開箱新十力 季前熱身賽」。圖／TPBL提供
TPBL將於十月舉辦「開箱新十力 季前熱身賽」。圖／TPBL提供

籃球 開箱 和平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPBL／新賽季10月17日台中燃戰火 海神狀元賀丹隔日首秀對戰夢想家 

MLB／巨人慘到出錢拜託球迷來 祭優惠季票進場回饋15%贏球再加碼

亞運男籃／男籃助教買票才能進場 籃協坦言事前就知情、門票協會自付

十大觀光亮點…北投漫遊套票9月15日開賣 指定平台限量600套優惠價299

相關新聞

TPBL／季前熱身賽和平館登場 三天7場對決

TPBL 2026-27賽季「開箱新十力 季前熱身賽」將於10月9日至11日在臺北和平籃球館登場，7支球隊將帶來三天7場對決，以實戰交鋒揭開新賽季序幕。本次以「開箱新十力」為主題，呼應雙十節，更將場上戰力、團隊佈局與球迷應援凝聚為十個新力量，邀請球迷進場見證新賽季的各種可能。

TPBL／回歸職籃飆進外線 周儀翔目標健康完賽

新北國王隊今天舉辦慈善公益賽，和澳門黑騎士隊進行交手，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）現身客串球評和灌籃大賽評審，國王新成員周儀翔也現出加盟處女秀，外線出手命中讓新莊體育館球迷響起一陣驚呼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。