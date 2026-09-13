TPBL／季前熱身賽和平館登場 三天7場對決

TPBL 2026-27賽季「開箱新十力 季前熱身賽」將於10月9日至11日在臺北和平籃球館登場，7支球隊將帶來三天7場對決，以實戰交鋒揭開新賽季序幕。本次以「開箱新十力」為主題，呼應雙十節，更將場上戰力、團隊佈局與球迷應援凝聚為十個新力量，邀請球迷進場見證新賽季的各種可能。

熱身賽不僅是各隊透過實戰磨合、調整攻防節奏的重要階段，也讓球迷有機會在三天內一次看到7支隊伍的球員搭配、教練調度與板凳輪替，從比賽細節找出新賽季值得關注的線索，熱身賽門票將於9月14日中午12點於KKTIX及全家FamiPort開賣。

本次採單日票制，憑一張門票即可觀看當日所有賽事。場邊席每張1，500元，一樓應援區依區域分為600元及500元，二樓看台區400元；身障優惠票依上述票區分別為750元、300元、250元及200元。

為邀請更多球迷在新賽季前進場應援，本次推出多元購票優惠。於9月24日23點59分前完成購票，可享各區域原票價7折早鳥優惠；具有效學生身分者可購買6折學生票，入場時須出示有效學生證件查驗。雙人套票享各區域原票價8折，適合相約好友同行；「歡慶雙十套票」則提供一次購買同日10張門票享各區域原票價5折優惠，邀請球迷揪團，用場邊應援加入「新十力」。

想完整欣賞7場對決的球迷，可選擇三日套票：一樓長邊1300元、一樓短邊1100元、二樓不分區900元，即可觀看三日全部賽事，將雙十連假安排成新賽季的籃球暖身之旅。

本次售票期間為9月14日中午12點至10月8日23點59分，賽事當日亦於和平籃球館售票處販售當日門票，如提前售罄則不開放現場售票。

TPBL「開箱新十力 季前熱身賽」票價。圖／TPBL提供