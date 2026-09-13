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TPBL／回歸職籃飆進外線 周儀翔目標健康完賽

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
周儀翔在慈善公益賽出手。記者黃義書／攝影
周儀翔在慈善公益賽出手。記者黃義書／攝影

2026名古屋亞運

新北國王隊今天舉辦慈善公益賽，和澳門黑騎士隊進行交手，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）現身客串球評和灌籃大賽評審，國王新成員周儀翔也現出加盟處女秀，外線出手命中讓新莊體育館球迷響起一陣驚呼。

35歲的周儀翔前年因酒後駕車拒絕酒測，遭PLG聯盟停權1年，不過上季加入SBL新隊伍凱撒基隆黑鳶隊，率隊挺進總冠軍賽，證明自己也得到職業隊青睞，新球季將披上國王戰袍重新出發。

今天慈善公益賽小試身手，周儀翔笑說公益賽採取的賽制和一般比賽不同，五戰三勝制「不夠打」，不過透過實戰和新隊友搭配磨合，是季前不錯機會。

「也是都有看過他們打球，我相信他們也是團隊配合，可能今年多了一些戰術或是防守的策略，大家要從這個練習賽去去磨合。」周儀翔自評適應新體系上沒太大問題，總教練「小胖」洪志善的團隊很無私，願意分享球，本季給自己的目標就是盡全力幫助球隊，健康打完返回職業的第一個賽季。

慈善公益賽後，國王和澳門黑騎士的洋將還進行了一場灌籃大賽，由霍華德擔任評審，「魔獸」也小露一手表演雙手灌籃，還鼓譟球迷一起喊「加油」，頒獎典禮時還開心熱舞，現場氣氛活潑熱烈。

周儀翔加入國王，在慈善公益賽亮相。記者黃義書／攝影
周儀翔加入國王，在慈善公益賽亮相。記者黃義書／攝影

周儀翔 TPBL 健康 籃球

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