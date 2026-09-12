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TPBL／湯瑪士重披國王戰袍更進化 笑稱懷念台灣牛肉麵

中央社／ 新北12日電
昔日國王禁區核心湯瑪士重返TPBL新北國王。圖／新北國王提供
昔日國王禁區核心湯瑪士重返TPBL新北國王。圖／新北國王提供

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台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王新賽季將迎來昔日禁區核心洋將湯瑪士「鳳還巢」，經理毛加恩認為湯瑪士的整體實力完全進化，而湯瑪士則笑，說特別懷念台灣的牛肉麵

作為國王初代成員的「小火車」湯瑪士（Thomas Welsh），2022年決定前往日本職籃B聯盟挑戰，如今他重新披上這件熟悉的球衣，湯瑪士在媒體日接受聯訪時笑說，還是熟悉的最對味，彼此不用花很多時間磨合，只要做好自己該做的事，一切都會很順利。

總經理毛加恩提到，每年休賽季都會關心湯瑪士狀況，同時詢問返台意願，終於在今年達成共識，並分享目前的湯瑪士堪稱進化版，尤其在日本重視碰撞的強度洗禮下，包含速度、力量全面提升，「加上他又是很團隊的球員，所以相當期待他今年表現。」

國王後衛李愷諺則表示，每年都期盼與湯瑪士再續前緣，因為當年他在團隊展現極強的影響力，幫助自己收穫年度助攻王、年度第一隊等獎項。而湯瑪士也分享，在場上與李愷諺合作感覺仍記憶猶新，兩人平常也會透過訊息聯絡，「重新穿上這件球衣，當然希望幫助這個球隊。」

開心再次回到台灣職籃舞台，並評價國王是生涯目前最喜歡球隊，湯瑪士打趣補充，特別想念台灣的牛肉麵，而老婆則是想吃鼎泰豐，「所以我們一落地，就立刻帶她去吃鼎泰豐。」

牛肉麵 國王 TPBL 籃球

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