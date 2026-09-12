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TPBL／周儀翔拒絕酒測事件後重返職籃 毛加恩爆料會搭公車練球
暫別2年職籃舞台的周儀翔，本季將披上台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王戰袍，總經理毛加恩爆料，現在周儀翔會搭公車練球，期許給予他證明自己能夠改變的機會。
現年35歲的周儀翔，曾兩度榮膺超級籃球聯賽SBL年度最有價值球員（MVP），接著前往中國男子籃球職業聯賽CBA挑戰，返台後則加入台灣職籃P.LEAGUE+，沒想到2024年因酒後駕車拒絕酒測，遭到PLG聯盟停權1年，而他今年在SBL凱撒基隆黑鳶證明自己，得到重返台灣職籃舞台的機會。
國王總經理毛加恩今天在媒體日接受聯訪時表示，國王團隊的文化觀念是讓那些犯錯的人，重新證明自己能改變的機會，他不諱言周儀翔需要對拒絕酒測負起責任，但也希望周儀翔用行動證明還有能力站在職業場上，並爆料他經常搭公車練球，「他也知道自己的錯，目前就專心在場上。」
原先已經做好在SBL結束生涯的準備，沒想到職籃大門突然開啟，周儀翔透露，當國王找上自己時有點嚇一跳，畢竟兩年沒有在職籃打球，因此他以就像國小要去校外教學，形容內心的期待，「傳承經驗給隊上年輕球員，上場就盡力幫助球隊。」
新賽季可能免不了球迷的噓聲，周儀翔認為無所謂，心態專注放在球場上，希望把自己身體照顧好，逐步與隊友們磨合，「已經到了這個歲數，珍惜、享受每一場比賽。」
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