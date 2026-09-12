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TPBL／賀丹、林庭謙讓競爭力提升 毛加恩：國王首要目標是晉季後賽

中央社／ 新北12日電
新北國王面對TPBL各隊補強後競爭加劇，球隊總經理毛加恩表示仍以延續季後賽紀錄為優先目標。聯合報系資料照
新北國王面對TPBL各隊補強後競爭加劇，球隊總經理毛加恩表示仍以延續季後賽紀錄為優先目標。聯合報系資料照

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台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王上季尋求連霸失利，總經理毛加恩認為，今年聯盟整體競爭力提升情況下，初步目標仍是晉級季後賽，而總教練洪志善將扮演關鍵角色。

上季國王在總冠軍賽手握聽牌優勢後，遭到對手連贏3場逆轉，挑戰衛冕失利，休賽季不僅迎來昔日禁區核心洋將湯瑪士（Thomas Welsh）「鳳還巢」，後勤團隊更找來兩名助理教練艾瑞克（Erik Olson）、納比爾（Nabil Kabalan），負責打造防守體系及球員生涯發展，為衝擊新賽季做足準備。

隨著高雄全家海神透過狀元籤簽下台美混血好手賀丹（Adam Hinton），而台北台新戰神則補進超級球星林庭謙，國王總經理毛加恩指出，聯盟整體競爭力提升變得比較難打，但不希望中斷連續晉級季後賽的紀錄，並提到陣中主力球員都還在，新血也值得期待，「整體陣容應該是提升。」

國王當家球星李愷諺則提到，去年洪志善臨危授命接下總教練職務，雖然偶爾會有點磨擦，不過球員對他還是讚譽有加，尤其新賽季找了不同的助理教練，在分工更清楚情況下，目前練球運作很順暢，也比較有計劃。

本季正式真除獲得總教練身分，洪志善表示，雖然外界印象國王是年紀比較大的球隊，不過在補進新的洋將後，現在團隊球風是跑得起來，籃板保護也比上季更好，特別是轉換快攻值得期待，「也希望自己要比上季更進步，包含臨場反應、訓練上。」

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