TPBL／新賽季10月17日台中燃戰火 海神狀元賀丹隔日首秀對戰夢想家

TPBL今天公布2026–27賽季例行賽賽程，將於10月17日傍晚五點，由福爾摩沙夢想家隊在洲際迷你蛋迎戰新北國王隊，正式翻開新篇章，七支球隊的主場開幕戰將自10月17日起陸續登場，聖誕節與情人節焦點對決也同步揭曉，邀請球迷提前圈選觀賽日期，用場邊應援回應場上的全力以赴。

聯盟同時宣布，將於10月7日傍晚五點舉行賽季啟動記者會，透過TPBL官方YouTube頻道線上直播，公布賽季主軸、規章更新，以及合作夥伴與公益單位相關事項，讓球迷在例行賽開打前，掌握新賽季的重要規劃。

本季例行賽共126場賽事，每隊出賽36場，主、客場各18場，預計一路戰至2027年5月16日例行賽最終戰。上賽季冠軍隊伍福爾摩沙夢想家將率先點燃主場戰火，10月17日傍晚五點在洲際迷你蛋迎戰新北國王，這場比賽同時也是聯盟新賽季開幕戰。10月18日傍晚五點，夢想家將接續在主場對上嶄新陣容的高雄全家海神，以連續兩天賽事展開例行賽首個周末場次。

10月24日將迎來兩支球隊的主場開幕戰：新竹御嵿攻城獅於下午兩點半在新竹縣體育館迎戰福爾摩沙夢想家；新北中信特攻則於五點在新莊體育館對上台北台新戰神，邀請球迷回到熟悉的看台，為球隊新賽季首場主場賽事助陣。

10月31日由新北國王與高雄全家海神接棒。國王於下午兩點半在新莊體育館迎戰桃園台啤永豐雲豹，海神則於傍晚五點在高雄巨蛋迎戰台北台新戰神，兩地主場將同日響起新賽季的應援聲。

進入11月，台北台新戰神將於11月7日下午兩點半，在和平籃球館迎戰福爾摩沙夢想家；桃園台啤永豐雲豹則於11月14日下午兩點半，在桃園巨蛋對上新竹御嵿攻城獅，完成七隊主場開幕戰的首輪接力。

除了各隊主場開幕戰，新賽季也有值得球迷提前記下的節日對決。12月25日晚間七點，桃園台啤永豐雲豹將於桃園巨蛋迎戰新北中信特攻，為聖誕夜增添籃球熱度，讓球迷以場邊應援與球員共度佳節。

2027年2月14日情人節則有兩場賽事接續登場，下午兩點半由桃園台啤永豐雲豹迎戰新北國王，傍晚五點由高雄全家海神對上新竹御嵿攻城獅，邀請球迷與重要的人一起進場，留下屬於籃球的節日回憶。

隨著賽程公布，新賽季的完整規劃也將於10月7日賽季啟動記者會揭曉。記者會將聚焦賽季主軸、規章更新、合作夥伴及公益單位四大面向，從新賽季的核心精神、賽事規範，到品牌合作與公益參與，向球迷說明聯盟新一季的重要方向。TPBL將與七支球隊共同迎接新賽季，邀請球迷於10月7日鎖定聯盟官方YouTube直播，並提前安排觀賽行程。各場次售票時間、票價及購票方式，以各球團官網公告為主。