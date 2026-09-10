TPBL／許時清加入戰神 和南山幫學生再合體

昨天才和新北中信特攻隊正式「分手」的教練許時清，今天新東家就出爐，台北台新戰神隊宣布許時清加入教練團，擔任球隊的助理教練。

許時清自2010年至2022年執掌南山高中兵符，隨後轉戰新北中信特攻，2022年至2025年擔任球員發展教練，並於上賽季兼任情蒐教練。迄今累積16年執教經驗的他，將協助戰神訓練規畫與情蒐分析，提升整體競爭力。

台北戰神營運長楊勝凱表示，許時清的專業有目共睹，對比賽的解讀與判斷都相當明確，「時清很有耐心，也願意與球員溝通，希望他能為球隊帶來多元的戰術思維，提供更多幫助。」

戰神教練團成員中包含楊哲宜、許皓程與陳世念皆是他過去熟識多年的學長，許時清相信藉由彼此熟悉的默契，能在合作上產生不錯的效果，「期待在教練團中能彼此激發出不同的化學效應。」此外，陳冠全、黃聰翰與吳志鍇等球員同為許時清南山高中時期的子弟兵，如今再次與教練重逢，吳志鍇感到相當驚喜，也認為教練的加入讓他多了一份安定的力量。回憶高中時期，他對許時清叮嚀仍印象深刻，「他過去常告訴我們，做人要成熟，球自然就會打得好，這是他一直灌輸給我的觀念。」

許時清已投入教練團工作，將透過9月多場友誼賽加速團隊磨合、落實戰術執行，以賽代訓調整並強化實戰狀態，持續修正細節，為新賽季做好準備。