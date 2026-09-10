快訊

7月銷售重挫三成！LV贏了官司竟賠上消費者 一朵四瓣花掀精品風暴

高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

高金素梅案核心張俊傑涉收陸資金在台發展組織 2國會助理羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／許時清加入戰神 和南山幫學生再合體

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許時清加入戰神教練團。圖／戰神隊提供
許時清加入戰神教練團。圖／戰神隊提供

2026名古屋亞運

昨天才和新北中信特攻隊正式「分手」的教練許時清，今天新東家就出爐，台北台新戰神隊宣布許時清加入教練團，擔任球隊的助理教練。

許時清自2010年至2022年執掌南山高中兵符，隨後轉戰新北中信特攻，2022年至2025年擔任球員發展教練，並於上賽季兼任情蒐教練。迄今累積16年執教經驗的他，將協助戰神訓練規畫與情蒐分析，提升整體競爭力。

台北戰神營運長楊勝凱表示，許時清的專業有目共睹，對比賽的解讀與判斷都相當明確，「時清很有耐心，也願意與球員溝通，希望他能為球隊帶來多元的戰術思維，提供更多幫助。」

戰神教練團成員中包含楊哲宜、許皓程與陳世念皆是他過去熟識多年的學長，許時清相信藉由彼此熟悉的默契，能在合作上產生不錯的效果，「期待在教練團中能彼此激發出不同的化學效應。」此外，陳冠全、黃聰翰與吳志鍇等球員同為許時清南山高中時期的子弟兵，如今再次與教練重逢，吳志鍇感到相當驚喜，也認為教練的加入讓他多了一份安定的力量。回憶高中時期，他對許時清叮嚀仍印象深刻，「他過去常告訴我們，做人要成熟，球自然就會打得好，這是他一直灌輸給我的觀念。」

許時清已投入教練團工作，將透過9月多場友誼賽加速團隊磨合、落實戰術執行，以賽代訓調整並強化實戰狀態，持續修正細節，為新賽季做好準備。

學生 中信特攻 台新戰神 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPBL／高國豪出走後補強後場戰力 攻城獅簽下王律翔

PLG／CBA回台加入洋基工程 林秉聖：唯一目標總冠軍

亞運男籃／男籃助教買票才能進場 籃協坦言事前就知情、門票協會自付

兒盟調查：體育班校隊半數因超時訓練課業落後、身心過載

相關新聞

亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

名古屋亞運中華男籃隊今天在分組賽首戰出戰約旦隊，上半場在雙衛陳盈駿、林庭謙輪番開砲下取得10分領先，下半場約旦急起直追，甚至在第四節剩下7分多鐘高柏鎧5犯離場後，一度將差距縮小到3分差，但關鍵時刻陳盈駿成功製造約旦進攻犯規，加上約旦最後一擊未能命中，終場中華隊就以83：80險勝，取得開門紅。

亞運男籃／陳盈駿關鍵攻防、替補雙槍聯手開砲 男籃最快12日晉8強

名古屋亞運中華男籃隊在今天打頭陣出賽，也是今年中華代表團首支出賽的球隊，在分組賽首戰迎戰約旦隊的比賽中，中華隊雖然在第四節面臨歸化中鋒高柏鎧5犯離場的劣勢，讓約旦有了可趁之機，但比賽最後階段馬建豪、盧峻翔兩位替補連番開砲，以及陳盈駿在倒數34秒的成功防守，也幫助中華隊鎖定勝局，為今年名古屋亞運中華代表團取得開門紅。

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

大聯盟官網報導，大谷翔平進入傷兵名單，道奇隊將農場頭號新秀、百大新秀第6的德保拉（Josue De Paula）拉上大聯盟。德保拉預計美國時間周五上大聯盟，當天將在邁阿密與馬林魚隊展開系列賽，球團尚未正式公布消息。

MLB／山本由伸單季13勝個人新高 道奇7連勝離分區5連霸近了

道奇隊今天在主場火力全開，全場出現14支安打，包括4支全壘打，以14：1狂電紅人隊，不但完成3連戰橫掃，而且最近拚出7連勝，山本由伸優質先發奪下本季第13勝，單季勝場數寫下生涯3年新高。

MLB／李灝宇單季出賽破百台將第一人 得33分超越張育成2021年紀錄

老虎、雙城隊本季最後一次交手，旅美好手李灝宇擔任老虎先發2棒二壘手，全場5次打擊雖未揮出安打，但獲得3次保送、跑回兩分，單季得33分寫下大聯盟台灣球員新紀錄，老虎終場7：2獲勝，主場系列賽2勝1敗。

亞運棒球／中職球員報到！ 中華隊備妥旅外雙先發+火球後援

備戰愛知名古屋亞運棒球賽，中華隊要力拚暌違20年的金牌，面對最多6場的賽事，中華隊投手安排已有規畫，每場備妥「雙先發」，人選包括旅外投手林昱珉、王彥程、劉致榮、徐翔聖及黃仲翔，後援則交給「火球男」潘文輝及業餘速球男王宇傑、王政浩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。