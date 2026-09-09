TPBL／連四年交流 雲豹赴熊本打友誼賽

桃園台啤永豐雲豹隊將於明天啟程前往日本熊本市，與日本B.LEAGUE ONE聯盟勁旅熊本Volters進行「2026台日友好城市交流賽」，這是雙方連續第4年交流，總經理顏行書說：「每年的季前交流賽，是磨練球員與新賽季磨合的黃金機會，更是深化桃園與熊本兩座城市情誼的友誼盛會，期盼為兩地球迷帶來充滿文化火花的交流賽。」

長期支持國內運動的永豐銀行此次持續鼎力支持，協助深化國際體育交流，雲豹全隊預計10日抵達熊本後，當晚將穿上球團指定西服合作夥伴為球員量身打造的帥氣西裝，挺拔出席歡迎晚宴，展現對交流夥伴的高度尊重與最深誠意。

總教練羅德爾（Henrik Rodl）對交流賽充滿期待，他表示，很開心有新的洋將跟本土球員加入，期待他們越來越融入體系，期盼打出更快、更有效率的轉換攻擊，相信他們可以為團隊帶來正面的影響，他說：「球隊剛結束與滋賀湖泊的交流賽，隨即迎戰熊本Volters，對團隊是絕佳的磨合機會，尤其這次我們飛往熊本交流，全隊一起旅行與備戰，會讓我們更有向心力。」

隔日兩隊將派出代表球員共同舉辦公益籃球活動，以實際行動關懷基層，12日交流賽正式登場，賽後高錦瑋、莊博元以及旅日經驗豐富的新洋將莫騰（Brock Motum）更將攜手熊本Volters球員進行公益募資活動，為前陣子遭遇強震襲擊的熊本災區重建送上最實際的支持與關懷。

高錦瑋表示，這幾年交流賽都很有火花，「聽說熊本這次非常認真想討回去年的失利，也激起了我的鬥志。更希望能透過比賽與公益募資，將大家的關心與支持傳遞給受影響的家庭，給救災人員一些鼓勵。」

為給予遠征球員最強大後盾，多名熱血鐵粉自費報名參加組成的「熊本豹力應援團」已於今天率先出發，結合熊本觀光並在交流賽現場為球隊頑張應援，應援團抵達後更將獲邀一同出席9月10日的歡迎晚宴。

高錦瑋對此佩服地大讚：「豹迷超狂，我超佩服！不管到哪裡都能聽到他們的應援，這是我在雲豹最感動、最開心的事！」他更貼心打趣叮嚀應援團，在觀光之餘一定要幫他多吃點熊本美食。

總經理顏行書表示第四年跟熊本交流，雙方已建立起深厚的友誼與交流模式，也強調雲豹與熊本Volters在球隊文化與建隊邏輯上高度相似，他非常珍惜這份台日友好情誼，並期許：「希望這樣的美好情誼能長長久久，未來我們也期盼有更多夥伴加入，一同擴大賽事規模或舉辦更多公益活動，將籃球正能量持續傳遞！」