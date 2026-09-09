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籃球／永德盃分齡賽26日基商開打 盼讓基隆球員有更大舞台

聯合報／ 記者劉肇育／基隆即時報導
「永德盃分齡籃球邀請賽」今年將在基隆商工舉行。記者劉肇育／攝影
「永德盃分齡籃球邀請賽」今年將在基隆商工舉行。記者劉肇育／攝影

「永德盃分齡籃球邀請賽」今年將在基隆商工舉行，包括地主基隆球隊在內，共計有來自全台16支國、高中隊伍集聚基隆角逐冠軍，基隆市議會議長童子瑋今天在開賽記者會表示，希望透過「永德盃」的舉辦，不僅讓好球員願意來到基隆，也讓基隆孩子看到更大舞台

由永德文教基金會舉辦的永德盃分齡籃球邀請賽，今年分為高中組與國中組賽事，高中組參賽球隊分別為基隆商工、海大附中、松山高中、成功高中、南山高中、泰山高中、宜蘭高中、高苑工商，以及國中組銘傳國中、正濱國中、金華國中、信義國中、埔里國中、大倫國中、新民國中、大成國中參與，賽事將在9月26日至30日在基隆商工登場。

童子瑋表示，今年永德盃邀請來自基隆和全台灣各地16隊來到基隆，除了有北部學校，也有中、南部的學校，象徵這場賽事不只是基隆的比賽，而是全國交流性質的籃球賽事。透過這個賽事除了讓基隆孩子球員有球可以打，也讓好球員願意來到基隆，不用離開基隆就能有球可以打。民眾也可以因為比賽而來到基隆，因籃球而來到基隆。

童子瑋透露，從小就相當喜愛籃球，但也更看到基隆籃球的不足之處，包括基隆長年下雨但卻缺乏充足的風雨操場與球場；儘管今年在中華籃球協會理事長選舉中敗興而歸，童子瑋強調對籃球的熱愛和支持並不會因此減退，「我們繼續把這比賽延續下去，不只要讓基隆球隊走出去，也讓全國球隊走進基隆，未來也希望更多全國性賽事進入基隆，希望大家未來講到基隆不再是只有廟口、港口，也知道基隆是一個熱愛運動的城市。希望大家9月26日至30日來基隆看球，讓基隆孩子在家鄉看到更大舞台。」

基隆 籃球 舞台

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