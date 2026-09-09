女籃／33歲旅韓寫最資深紀錄 黃湘婷盼開啟新的路

即將迎接生涯亞運初體驗的中華女籃前鋒黃湘婷，名古屋亞運後還要展開旅外新篇章，33歲的她已和南韓女子職籃（WKBL）的新韓銀行女籃隊簽約，她笑說自己將是新韓銀行本季年紀最大的球員，是隊友口中的「歐妮」。

180公分的黃湘婷從2012年開始就代表WSBL中華電信女籃，今年更率電信重返WSBL冠軍戰，並入選名古屋亞運國手；7月時她特別到南韓試訓，表現獲得新韓銀行青睞，讓她在33歲「高齡」有機會一圓旅外夢想。

9月30日就要飛到仁川加入新東家，黃湘婷透露，她並沒要求，但球團有安排一位中文翻譯，讓她備受禮遇；她還笑說，新韓銀行的總教練崔輪我，曾和台灣女籃指標球星「錢姐」錢薇娟在2004年瓊斯盃上演全武行，和台灣有特別淵源。

打過亞青賽、世大運，黃湘婷一直都有過旅外念頭，但2023年遇左膝十字韌帶大傷，直到今年才是傷後第一個完整賽季。原本不覺得有機會實現的旅外夢，因WKBL今年開放亞洲外援看到曙光，加上WKBL較缺四、五號位，主打大前鋒的她透過介紹去新韓銀行試訓，才開啟這條沒想過的旅外人生。

黃湘婷坦言曾自我懷疑，「我這年紀去，適合我嗎？」但試訓過程能感受到教練對自己的興趣，她也和電信執行長表達想完成旅外的夢想，促成這段月底即將展開的旅韓新人生。

笑稱自己是最晚開始旅外的選手，黃湘婷希望為學妹們打開另一扇窗，「我去了，對後面的人也有不同的選擇，不只去大陸（WCBA）。」她給自己的目標很務實，希望第一個賽季的表現能再爭取到一紙合約。

WKBL將在11月開季，10月就有邀請賽性質的朴信子盃，亞運回台3天後就要赴韓的黃湘婷笑說，從高中一路同隊的老戰友潘姿吟十分不捨，但潘姿吟也曾挑戰過WCBA，「我和她說，妳之前去過啦，換我去了。最終都是祝福，然後希望健康。」

黃湘婷到新韓銀行試訓。圖／黃湘婷提供

黃湘婷到新韓銀行試訓。圖／黃湘婷提供