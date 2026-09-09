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PLG／團隊火力再升級 洋基工程補進美籍前鋒哈特

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洋基工程隊補進美籍前鋒哈特。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊補進美籍前鋒哈特。圖／洋基工程隊提供

洋基工程隊今天宣布，美國籍鋒線球員哈特（Victor Hart）正式加盟，擁有多國職業聯賽經驗，上季效力日本B3聯賽，具備多元進攻手段與籃板能力，將為球隊增加鋒線進攻選擇，補強團隊攻守戰力。

現年25歲的哈特，職業生涯曾效力盧森堡、芬蘭、墨西哥及日本等聯賽，2025-26賽季代表日本B3聯賽品川城市隊出賽38場，其中37場先發，場均貢獻22分、11.1籃板及3.1助攻，繳出場均雙十表現。

哈特擁有切入、中距離投射及三分球等多元進攻手段，能持球展現個人得分火力，同時為隊友創造機會。球團希望借重他的旅外經驗與全能身手，進一步提升進攻配置，並在籃板保護與防守端提供支援。

哈特說：「很開心能夠加入洋基工程，目前已經透過日常訓練和友誼賽，快速熟悉球隊的體系以及教練交付的任務。無論是得分、爭搶籃板或防守，我都會全力以赴，把自己的能力帶進比賽，幫助球隊爭取勝利。我也很期待和新竹的球迷見面，用場上的表現回應大家的支持。」

哈特 洋基 PLG 籃球

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