TPBL／特攻教練團變動 告別兩冠軍班底

新北中信特攻隊今天宣布教練團異動，球員發展暨情蒐教練許時清、體能教練穆建宏離隊，球團肯定兩位教練為特攻的投入與付出。同時，為進一步強化球員體能訓練、運動表現及傷病管理，新賽季正式加入兩位體能教練吳晟涵及江承翰，透過不同專業背景與訓練經驗，協助球隊建立更完整的檢測、訓練與恢復系統。

特攻表示，許時清及穆建宏過去幾年一路陪伴特攻成長，在球員發展、情蒐、體能訓練及球員狀態管理等不同面向投入專業。兩位教練皆於2022-23賽季加入特攻，首季便參與球隊奪下冠軍的征程，許時清長期投入球員發展工作，近一季更兼任情蒐，協助球隊掌握對手資訊與戰術分析；穆建宏長期負責球員體能訓練與狀態調整，陪伴球員面對賽季高強度的比賽與訓練。

球團感謝兩位教練一路以來的付出與貢獻，也祝福未來的籃球旅程依舊精彩。

特攻隊教練團加入兩位體能教練吳晟涵（右）及江承翰。圖／特攻隊提供

為讓球員能夠在漫長賽季維持穩定的身體狀態，中信特攻進一步強化體能訓練配置，延攬吳晟涵和江承翰兩位體能教練。新賽季除了持續強化傷病管理，也將從季前身體檢測、訓練數據追蹤、恢復管理到重返賽場等面向著手，讓教練團能更即時掌握球員身體狀況，並依據數據調整訓練內容，為球員建立更完整的運動表現支持系統。

吳晟涵擁有英國愛丁堡大學肌力與體能碩士學位，擅長將科學化訓練模式融入運動表現與訓練規劃，並建立受傷選手復健及重返賽場階段的運科監控指標。過去曾協助中華職棒選手、日本頂級立技格鬥賽事RISE聯盟技擊選手及排球運動員執行肌力訓練，以及運動表現與疲勞監控。加入特攻後，吳晟涵將協助建立球隊專屬檢測系統，並與防護團隊合作，進一步完善球員傷病管理與恢復流程。

吳晟涵表示，特攻是一支擁有明確球風與團隊文化的球隊，加入特攻後，希望能先從了解每位球員開始，透過完整的身體評估與數據累積，找到最適合球員的訓練方式，「我希望把過去所學的科學化訓練經驗帶進團隊，讓數據不只是檢測結果，而是能真正轉化成教練團與球員都能使用的資訊。」吳晟涵也期待，透過完整的訓練及恢復系統，讓球員能在整個賽季保持良好狀態，健康地站上球場。

江承翰曾任臺北戰神籃球隊助理體能教練，以及文化大學籃球隊、陽明高中女子籃球隊體能教練，熟悉籃球專項訓練，並擅長搭配相關檢測工具協助選手提升運動表現。此次加入特攻，將與吳晟涵共同負責球員體能訓練及狀態管理，協助球員提升身體能力，優化運動表現。

江承翰表示，很期待加入特攻這個具有競爭力的團隊，「特攻是一支很重視團隊、也有明確目標的球隊，對體能教練來說，我認為最大的挑戰就是如何讓球員在高強度的訓練與比賽中，維持最好的身體狀態。」江承翰期待透過日常訓練與球員建立良好溝通，讓體能訓練不只是提升力量與速度，更能實際轉化到球場表現，幫助球隊在漫長賽季維持競爭力。

中信特攻總經理陳暉說：「這次在體能團隊上的調整，我們希望的不只是增加人力，而是把球員的身體狀態管理做得更完整。透過吳晟涵教練的運科與數據專業，以及江承翰教練在籃球專項訓練上的經驗，搭配防護團隊與教練團，我們希望建立一套更完整的檢測、訓練、恢復及傷病管理機制，讓教練團能有更多資訊做訓練規劃，也讓球員能夠在整季維持穩定的競技狀態。」

新賽季中信特攻教練團將由總教練費雪（Mathias Fischer）及兩位助理教練艾克（Mathias Eckhoff）和奧雪（Chris O'Shea），加上兩位體能教練吳晟涵、江承翰共同組成。球團期盼透過全新的教練團配置，提升團隊訓練效率與球員整季的身體狀態，讓特務軍團以更完整的準備迎接新賽季挑戰。