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籃球／FIBA 3x3高雄挑戰賽 Shibuya奪冠上演資格賽驚奇

中央社／ 台北8日電
FIBA 3x3高雄挑戰賽本週末熱情登場，主辦單位利用賽事期間，6日邀請屏東縣口社國小參與籃球體驗營，安排基礎運球、傳球、投籃及團隊合作等訓練內容。中華民國3x3籃球協會提供 中央社
FIBA 3x3高雄挑戰賽本週末熱情登場，主辦單位利用賽事期間，6日邀請屏東縣口社國小參與籃球體驗營，安排基礎運球、傳球、投籃及團隊合作等訓練內容。中華民國3x3籃球協會提供 中央社

2026 FIBA 3x3高雄挑戰賽日前落幕，日本Shibuya從資格賽一路打進冠軍賽，再靠著致勝一擊以21比19擊敗台北永豐旺寶奪冠，並且獲得World Tour德清大師賽的參賽資格。

FIBA 3x3高雄挑戰賽於9月5、6日在高雄SKM ParkOutlets草衙盛大舉行，集結來自台灣、日本、美國、荷蘭、比利時、立陶宛、加拿大、西班牙、塞爾維亞、克羅埃西亞、巴林、新加坡、蒙古及印尼等國家與地區，共16支國際勁旅。

從資格賽打起的日本Shibuya一路過關斬將，冠軍賽對上地主的台北永豐旺寶，旺寶靠著艾夫伯（MikeEfevberha）關鍵時刻命中2分球，將比數追成19比19，但最終仍不敵日本Shibuya射手葛魯迪提斯（Kristaps Gluditis）投進致勝2分球帶走冠軍。

葛魯迪提斯累積攻下34分，並投進13記2分球，憑藉多次關鍵得分獲選賽事MVP；台北永豐旺寶艾夫伯則以41分榮膺大會得分王。

另外，來自蒙古的Kharkhorum本屆首度來台參賽，也成為另一支備受關注的國際隊伍；近年蒙古積極投入3x3運動發展，從國家隊培訓、城市球隊、國內賽事到國際賽事舉辦，首都烏蘭巴托更已成為世界3x3版圖中的重要城市。

去年中華民國3x3籃球協會承辦總統盃賽事及總決賽，持續推動3x3籃球在台灣各地扎根，今年高雄挑戰賽開幕典禮前，總統賴清德也特別致贈花籃表達祝賀。

3x3籃球協會理事長吳同喬表示，高雄挑戰賽已連續第3年舉辦，如今集結16支世界勁旅來台競技，不僅讓台灣球迷能在高雄近距離欣賞世界級3x3對決，也為本土選手創造在自己的主場挑戰國際強隊、累積世界排名積分的重要機會。

挑戰賽 高雄 永豐 籃球

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