PLG／高國豪、林秉聖加入 陳建州看新賽季「自信爆棚」

PLG新賽季維持四隊規模，但兩位人氣後衛高國豪和林秉聖加入，聯盟副會長「黑人」陳建州笑說，對新賽季的心情就像林秉聖的特質「自信爆棚」，相信從開季第一場比賽就會進入「季後賽模式」，各隊都會卯足全力，為東超聯賽資格努力。

PLG和東超聯賽（EASL）長期合作，上季前3名隊伍都能獲得東超參賽資格，陳建州今天出席林秉聖加盟記者會時提到，各隊老闆都想打東超，洋基工程隊也表達爭奪東超資格的濃厚興趣，相信新賽季的競爭會非常激烈。

PLG指標球星「野獸」林志傑上季結束高掛球鞋，不過今年有高國豪和林秉聖加入，陳建州也很期待兩位明星後衛帶起的化學效應，「秉聖以防守著稱，高國豪就是以『進攻萬花筒』的手段，也很期待國豪第一次去新竹打客場的時候，因為那個是雙重的指標意義。」

陳建州透露，有看過票房數字，第一名就是林志傑，「吸粉」第二名是高國豪，加入獵鷹隊對PLG的南部市場相信會有不錯的效應，林秉聖從CBA回歸也能激起很多年輕選手的鬥志，兩人挑戰聯盟MVP盧峻翔，創造新話題和競爭性。

先前曾提到PLG將從一節12分鐘改為10分鐘，陳建州今天也表示，2026-27賽季仍會維持一節12分鐘，每隊將進行30場例行賽，賽事都將安排在周末，周間讓桃園璞園領航猿、台北富邦勇士和獵鷹挑戰東超。