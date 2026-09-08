PLG／CBA回台加入洋基工程 林秉聖：唯一目標總冠軍

帶著CBA奪冠經歷返台，「齊天大聖」林秉聖新賽季將披上PLG洋基工程隊戰袍，已經在T1聯盟和CBA嘗過登頂滋味的他直白說，回來目標只有一個，就是「拿下總冠軍」，希望幫助洋基工程提升戰績，並且幫助隊上的年輕球員成長。

29歲的林秉聖以防守能力著稱，2023年和新北中信特攻隊奪下T1聯盟總冠軍，2024年從TPBL台新戰神隊轉戰CBA兩個賽季，和浙江廣夏隊去年打下CBA總冠軍。

今天記者會上，林秉聖透露本季結束有4、5支球隊拋出橄欖枝，也開出不錯合約，但當初和戰神簽約就是旅外兩年必須回台，秉持執行合約精神的義務，因此回到台灣。

洋基工程向戰神買斷林秉聖合約，成「齊天大聖」新東家，總經理錢韋成形容林秉聖是「自帶冠軍命」的球員，加入的球隊都能打下非常好的成績，希望加入洋基工程後能趕現領袖氣質、發揮冠軍命，帶領洋基工程打出好成績。

打過T1聯盟、TPBL和CBA，林秉聖新賽季到PLG新環境，強調任務就是把份內的事情做好，「把球打好，然後努力認真訓練，其他事情其實船到橋頭自然直，不管去到哪個環境，我覺得適應能力應該都沒有問題。」

國內頂級後衛之一的高國豪今年也加入PLG台南台鋼獵鷹隊，林秉聖加入洋基工程，兩人將在新舞台上演「矛盾對決」，林秉聖笑說想和高國豪對決，「我也期待在跟其他每個球隊的好手碰頭 ，要變強就是要和厲害的人互相切磋、競爭，才會讓自己更加進步，所以我很期待跟大家的對位跟對決。」

林秉聖也透露，非常渴望披上國家隊戰袍、為中華隊效力，隨時把自己準備好。