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籃球／旅外潮+1 中華隊隊長黃鈴娟加盟WCBA山東隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃鈴娟正式加盟WCBA山東高速女籃，展開旅外新篇章。。中央社
黃鈴娟正式加盟WCBA山東高速女籃，展開旅外新篇章。。中央社

台灣女籃今年出現大批旅外潮，今天WCBA山東高速女籃宣布，中華隊隊長、「亞洲頂級外線射手」黃鈴娟正式加盟，期待新賽季她與團隊並肩作戰，在WCBA賽場綻放專屬光芒。

山東隊表示，經「友好協商」後，黃鈴娟正式加盟。官宣說提到，身高175公分的黃鈴娟是亞洲籃壇極具實力的實力派球員，是國泰人壽隊核心，去年女籃亞洲盃場均貢獻11分、2.2籃板、1.6助攻，投籃命中率5成3，三分命中率高達5成6。

黃鈴娟是今年名古屋亞運中華女籃隊長，今年成員分別是彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、羅蘋、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀和黃湘婷，其中彭曉彤、彭詩晴、陳晏宇和林育庭上季就已在WCBA發展，亞運後羅蘋、黃鈴娟也將加入中國征途，黃湘婷和韓雅恩則要挑戰韓國WKBL，加上原中華電信後衛徐詩涵轉戰WCBA遼寧隊，台灣籃壇出現大批旅外潮。

山東 中華隊 彭曉彤 籃球

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