TPBL／補強後場戰力 攻城獅簽下王律翔

新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布王律翔正式加盟，身高184公分、體重84公斤的王律翔，新賽季將披上熟悉的8號戰袍。

總經理張樹人表示，王律翔是一位非常努力的球員，「儘管前兩個賽季沒有太多機會，但經過試訓之後，我們認為他的外線穩定度、防守端的拚勁與態度對球隊幫助很大，期待他的加入能夠提升後場輪替的深度。」

攻城獅總教練威森也特別期許王律翔發揮中生代經驗，協助陣中年輕球員成長。王律翔說：「隊上有非常多充滿天賦的年輕球員，像陳力生、傅友，還有劉丞勳、蔡宸綱等，大家都非常認真且樂於溝通。我來之前就聽說丞勳特別熱愛訓練，因為我自己也是狂熱投入訓練與研究技巧的人，報到第二、三天就馬上和丞勳一起自主訓練、探討動作細節，是很特別又棒的體驗，很期待新賽季大家互相激勵、一起變強。」

攻城獅陣中的陳力生與傅友都是王律翔金華國中學弟，王律翔休賽季回母校自主訓練就常與陳力生交流，傅友則是瓊斯盃中華白時期的隊友，很快就打成一片。除此之外，王律翔也笑稱與攻城獅的隊友們緣分深厚，除了金華學弟以外，朱雲豪是小學隊友、蘇奕晉是昔日在戰神時期的戰友。

翻開職業生涯紀錄，王律翔單場得分最高的兩場比賽對手剛好皆為攻城獅，談到這段奇妙緣分，王律翔笑說：「當時記得最高得分是對攻城獅，沒想到第二高也是！從對手轉化成隊友，這層關係轉變讓我很興奮。以前就很愛來新竹打球，氣氛超級熱烈，現在終於換成自己享受獅紫軍的強力應援！」

面對新賽季，王律翔展現明確目標，上賽季歷經針對防守特定主力得分手的磨練，讓他在防守觀念與技巧上大幅提升，這與威森總教練強調防守的體系不謀而合，「防守是我很有自信也樂意做的事，我希望透過防守帶動團隊，並用外線投射為隊友創造更多進攻空間。」

王律翔強調，新賽季最重要的個人目標就是「找回場上的自信」，團隊目標則是協助攻城獅更進一步、衝擊總冠軍賽。最後他也對獅紫軍喊話：「以前身為客隊來到新竹，大多是聽到垃圾話或開玩笑，我很喜歡這種互動氛圍。現在成為主場球員，希望繼續跟獅紫軍保持熱絡互動，更重要的是，我會拿出百分之百的拚勁為團隊奉獻，替獅紫軍贏下每一場勝利！」