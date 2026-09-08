快訊

蛋黃酥界愛馬仕退燒？昔拿演唱會票換、如今黃牛原價賣 網點致命傷

愛妻人設崩塌？體育主播王人瑞被爆「婚內約砲」 民視怒了

MiLB／前韓職洋投3A飆完全比賽 寫小聯盟近9年首見紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃女籃／昨只得55分差點輸義大利 美國隊今拿捷克開刀狂砍105分

聯合新聞網／ 綜合報導
美國球星克拉克（Caitlin Clark，右）。 美聯社
美國球星克拉克（Caitlin Clark，右）。 美聯社

美國女籃昨天在2026年世界盃只拿55分，差點爆冷輸給義大利。不到24小時再戰捷克，以105：64大勝討回顏面，以D組第1結束分組賽，8強賽將對上日本或匈牙利。

美國長年統治女籃賽事，昨天與義大利交手，全場只拿55分，寫下隊史1971年以來世界盃單場最低得分紀錄，終場以3分之差險勝。

今天與捷克交手，美國隊重振旗鼓，雖第三節一度被追到只差20分，但美國隨即打出一波11：0攻勢，再度把比分拉開，終場以41分之差大勝。

本場比賽美國前鋒史都華（Breanna Stewart）挺身而出，上場16分鐘就攻下全場最高的19分，還有7籃板6助攻。WNBA超級巨星克拉克（Caitlin Clark）得到9分7助攻，里斯（Angel Reese）拿下13分6籃板。

美國總教練勞森（Kara Lawson）表示：「當你打出一場不滿意的比賽後，最好的方式就是誠實面對，看有哪些地方可以改善，然後持續成長變得更好。接下來準備進入淘汰賽階段，我們必須保持這種心態。」

美國以D組第1晉級，將迎戰附加賽匈牙利與日本之戰的勝隊。中國以71：51痛宰義大利，拿下D組第2，附加賽將與波多黎各交手。義大利D組第3，附加賽對上澳洲。

籃球 美國 中國 義大利 捷克 WNBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／李灝宇逼近張育成3項台灣紀錄 連17場先發卻中斷

老虎隊台灣內野手李灝宇今天中斷連17場先發，整場坐板凳沒上場，老虎終場以5：4險勝雙城隊。

MLB／為何不直接說大谷今年放棄投球？羅伯茲：是我選擇不說死

大谷翔平因傷缺陣4場後回歸打線，今天仍排在開路先鋒，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此解釋，大谷是道奇的最強打者，最強打者就該擁有最大的彈性空間，但語句中顯露已有不少動搖，不保證這項調度永遠不會改變。

MLB／法官回歸！賈吉缺陣3個月歸隊 直接在大聯盟打復健賽

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）確定回歸，因右側肋骨壓力性骨折休兵超過3個月後，他已在今天脫離60天傷兵名單，洋基今天休兵，明天將在主場展開與洛磯隊的3連戰。

美網／亞運國手內戰 謝淑薇拍下詹皓晴闖女雙8強

即將出征名古屋亞運的我國「一姊」謝淑薇和詹皓晴，今天先在美網第三輪隔網對決，名列第4種子的謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）計高一籌，以兩個6：4拍下詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），站上最終8強。

交易截止日後誰真的幫上忙？6名轉隊後迅速改變球隊成功案例

交易截止日後，六名新援迅速融入新東家，分別補強捕手、先發、長打與上壘能力，成為球隊戰力與外卡衝刺的重要助力。

被評為今夏最糟操作之一 塞爾蒂克拆雙槍是聰明還是沒得選？

塞爾蒂克今夏交易得分王布朗、換來喬治與選秀籤，遭美媒評為最糟操作之一；文章認為此舉可釋放薪資、累積重建資產，仍保有季後賽競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。