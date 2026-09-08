世界盃女籃／昨只得55分差點輸義大利 美國隊今拿捷克開刀狂砍105分

美國女籃昨天在2026年世界盃只拿55分，差點爆冷輸給義大利。不到24小時再戰捷克，以105：64大勝討回顏面，以D組第1結束分組賽，8強賽將對上日本或匈牙利。

美國長年統治女籃賽事，昨天與義大利交手，全場只拿55分，寫下隊史1971年以來世界盃單場最低得分紀錄，終場以3分之差險勝。

今天與捷克交手，美國隊重振旗鼓，雖第三節一度被追到只差20分，但美國隨即打出一波11：0攻勢，再度把比分拉開，終場以41分之差大勝。

本場比賽美國前鋒史都華（Breanna Stewart）挺身而出，上場16分鐘就攻下全場最高的19分，還有7籃板6助攻。WNBA超級巨星克拉克（Caitlin Clark）得到9分7助攻，里斯（Angel Reese）拿下13分6籃板。

美國總教練勞森（Kara Lawson）表示：「當你打出一場不滿意的比賽後，最好的方式就是誠實面對，看有哪些地方可以改善，然後持續成長變得更好。接下來準備進入淘汰賽階段，我們必須保持這種心態。」

美國以D組第1晉級，將迎戰附加賽匈牙利與日本之戰的勝隊。中國以71：51痛宰義大利，拿下D組第2，附加賽將與波多黎各交手。義大利D組第3，附加賽對上澳洲。