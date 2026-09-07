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全民運動會在桃園 滑輪溜冰曲棍球龍潭先登場 高速、戰術、技巧競逐

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
2026年全民運動會首項競賽項目滑輪溜冰曲棍球在龍潭登場。體育局提供
2026年全民運動會首項競賽項目滑輪溜冰曲棍球在龍潭登場。體育局提供

2026年全民運動會即將在桃園登場，首項競賽項目滑輪溜冰曲棍球今日起至12日，率先在龍潭區國道三號橋下溜冰場登場，來自全國各地的選手將齊聚桃園，在場上高速奔馳、展開激烈攻防，為全民運動會揭開序幕。

龍潭警分局提醒，賽事期間活動場地龍華路周邊交通彈性管制，請用路人配合警方交通疏導，共同維護賽事期間人車安全。

體育局表示，滑輪溜冰曲棍球結合速度、技巧、戰術及團隊合作，選手穿著直排輪在場上高速移動，透過傳球、突破、射門及團隊攻防展現默契。快速的比賽節奏與充滿張力的攻防對決，極具觀賞性，為全民運動會帶來第一波熱血沸騰的賽事氛圍。競賽不僅是選手展現實力、挑戰自我的舞台，也象徵桃園正式迎接2026年全民運動會，緊接著滑輪溜冰花式將在9月14至17日登場，另外還有滑輪溜冰競速，以及五人制足球、龍獅運動等精彩賽事也將陸續登場，邀請全國民眾走進賽場，為選手加油，感受全民運動的速度、技巧與活力。

除了曲棍球，滑輪溜冰花式同樣兼具競技與藝術之美，選手透過滑行、旋轉、跳躍及音樂節奏，展現平衡、力量、柔軟度與高度技巧，每一個動作都凝聚長時間訓練與努力，讓觀眾在欣賞競技之餘，也能感受滑輪運動獨特的藝術魅力。

體育局、龍潭警分局指出，全民運動會的意義不只是競賽，更重要的是將「運動」帶進每一個人的生活。透過全民運動會，除了讓全國優秀選手有展現實力的舞台，也希望讓更多市民認識不同運動項目，從「看比賽」進一步轉化為「愛運動、做運動」。多項競賽中，滑輪運動尤其適合親子及青年族群參與，不論是喜歡速度與團隊合作的曲棍球，或是喜愛音樂、技巧與表演的花式溜冰，都能找到自己的運動樂趣，體育局鼓勵市民從安全、基礎的滑行開始，逐步挑戰不同技巧，享受運動帶來的成就感。提醒前往現場的民眾提前規畫行程、留意交通管制資訊。

滑輪溜冰曲棍球表現選手快速攻防高度技巧。圖／體育局提供
滑輪溜冰曲棍球表現選手快速攻防高度技巧。圖／體育局提供

滑輪溜冰 曲棍球 運動 籃球

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