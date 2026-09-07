世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

美國女籃以不可撼動的強權姿態進入2026年FIBA女籃世界盃，但今天在柏林面對義大利時，卻遭遇近半世紀以來少見的嚴峻考驗。

美國隊整場進攻低迷，最終僅以55：52驚險逃過爆冷危機，雖然收下小組賽2連勝並提前取得8強門票，但全場只拿55分，也寫下美國女籃自1971年以來在世界盃單場最低得分紀錄。

橫掃全球無人能敵的美國女籃此役一度站在輸球邊緣。比賽剩下4分29秒時，她們還以48：50落後義大利，場面相當緊繃。不過關鍵時刻她們打出一波7：0攻勢反超比分，並且靠著強悍防守悍衛勝利，以3分之差驚險過關。

此役美國隊的低迷進攻表現相當罕見，全場投籃命中率只有29%。全隊只有楊恩（Jackie Young）得分達雙位數，她攻下10分、4籃板、3助攻。布克斯（Paige Bueckers）拿下7分，克拉克（Caitlin Clark）則陷入嚴重低潮，6投0中，僅靠罰球得到1分1助攻。

賽後布克斯並未因為這場比賽過程難看而過度沮喪，反而認為美國隊能在賽事初期就遭遇如此高壓挑戰，對球隊長遠發展未必是壞事。

她表示：「我認為每一場比賽都有學習經驗與成長空間。但對我們這個團隊來說，這麼早就受到這樣的挑戰，我覺得長遠來看對我們很好。」

布克斯也提到，美國隊目前組隊時間其實不長，球員仍在磨合與適應彼此。她說：「我們在這裡才一起待了5天，所以能透過這樣的經驗成長，了解我們需要在哪些地方變得更好，同時也對自己找到贏球方法的能力保持信心。我們還有很多成長空間，也知道還有很多地方必須進步，我認為這會對我們最有幫助。」

美國隊雖然贏得驚險，但這場比賽仍讓外界看見她們並非沒有漏洞。當外線與整體投籃手感失準時，球隊進攻可能陷入停滯；而面對義大利有紀律的防守與強硬對抗，美國隊也直到最後階段才靠關鍵一波攻勢脫困。

不過就結果而言，美國隊仍達成階段性目標。她們在D組戰績提升到2勝0敗，提前確定晉級8強，接下來將在小組賽最後一戰面對捷克。美國隊也持續保有挑戰女籃世界盃史無前例5連霸，以及隊史第12座世界盃金牌的希望。