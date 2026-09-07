TPBL／和林韋翰續約2年 特攻再簽新秀補強後場

為迎接新賽季挑戰，新北中信特攻隊今天宣佈，除與新秀馬友程完成簽約，且和林韋翰、謝亞軒、李沛澄及李睿麒完成續約，除持續為特務軍團注入新生代能量，也保留陣中重要的本土戰力。

現年22歲的馬友程身高187公分、體重80公斤，場上位置為後衛，畢業於台北市立大學，曾擔任北市大男籃隊長。特攻表示，馬友程擁有出色的身體素質，在大專籃球賽場上展現優異的外線投射能力與場上視野，並具備良好的比賽閱讀能力與傳導觀念，今年投入TPBL新人選秀會後，獲得中信特攻青睞，未來將披上8號黃衫，成為球隊後場的新生力量。

中信特攻總經理陳暉表示，馬友程是一名具備潛力的年輕後衛，除了投射能力之外，場上的判斷、視野以及對比賽節奏的掌握，都讓球團留下深刻印象，「加入球隊後，從訓練中的表現也可以感受到，他在場上相當有自信，面對身體對抗與防守壓力時不會輕易退縮，這也是我們相當看重的特質。馬友程的球風與特質和球隊需求相當契合，期待他能夠把握每天訓練與學習的機會，一步步累積經驗、持續提升，逐漸找到適合自己的定位，為球隊帶來更多貢獻。」

特攻總教練費雪（Mathias Fischer）對於馬友程的加入也相當看好，他說：「我們非常期待馬友程加入球隊後場，以一名新秀來說，他對比賽的理解及投籃能力都展現出非常成熟的一面。他閱讀比賽的速度很快，能夠迅速做出正確判斷，同時也能在場上拉開空間，這正是我們這套進攻體系對後衛所要求的能力。我很期待看到馬友程在這裡持續成長、累積經驗，也相信他會逐漸成為球隊重要的一員。」

中信特攻隊和新人馬友程簽約。圖／特攻隊提供

談到加入特攻大家庭，馬友程表示，很開心加入特攻，「從被球隊選上的那一刻開始，就知道自己即將面對更高強度的挑戰。職業籃球和大專籃球一定有很多不同，自己還有很多地方需要學習，也期待可以跟著學長們一起訓練、累積經驗。來到球隊後會要求自己把每一次訓練都做好，盡快熟悉教練團的戰術與比賽節奏，希望能一步一步證明自己，幫助球隊。」

除了補進年輕戰力，球團也持續穩定陣容，林韋翰將再與特攻攜手2年，李沛澄、李睿麒則各續約1年，謝亞軒合約延長至2028-29賽季結束。林韋翰說：「能持續穿著特攻球衣對我來說是一份責任，也是一份動力，未來會繼續把自己準備好，在場上、場下盡力幫助球隊與年輕球員，一起為更好的成績努力。」

謝亞軒則表示，很期待新賽季到來，繼續和大家一起迎戰每一場比賽，「我會持續提升自己，在攻守兩端為球隊帶來更多貢獻，朝共同目標邁進。」