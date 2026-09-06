TPBL／遭滋賀湖泊逆轉 高錦瑋：雲豹值得學習

桃園台啤永豐雲豹今天於桃園北科附工活動中心和日本B聯盟一級的滋賀湖泊進行季前交流賽，雲豹首節一度建立雙位數領先，但次節起因對手防守加壓導致失誤增加，易籃後更面臨進攻端熄火而被對手逆轉，終場以87：97落敗。

首節雲豹由高錦瑋切入上籃率先得分，隨後首度披掛上陣的新洋將莫騰（Brock Motum）展現進攻火力，首節就獨攬10分；次節滋賀湖泊防守加壓，迫使雲豹發生多次失誤，所幸高錦瑋與錢肯尼接連取分止血，半場結束雲豹仍以45：41保持領先。

第三節雲豹團隊進攻陷入當機，對手趁勢超前比分，雖有錢肯尼與米勒（Malcolm Miller）聯手飆進三記三分球緊咬，第三節結束仍以63：69落後。末節汪哲宇與蓋比（Humphery Gabriel）在外線開張，但防守端團隊未能有效限制對手禁區攻勢，最終以10分差吞敗。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）表示，球員今天在防守端表現相當努力，且球隊剛開訓不到一周，在陣容尚未齊全的情況下，團隊仍有許多細節需持續加強，這場交流賽也為新加入的成員提供了很好的實戰機會，也更了解接下來具體需要修正的方向。

此戰繳出7分、7助攻與2抄截的高錦瑋指出，此次交流賽主要目標在於找到目前攻守兩端的問題，以便後續進行調整；小高也表示，這場賽事有助於新洋將與本土球員進行實戰磨合，期許自己在新賽季將球隊體系與化學效應發揮得更好，同時也肯定滋賀湖泊本土球員的速度，並認為對手在團隊分享球與空間運用上，非常值得雲豹學習。

米勒本戰攻下全隊最高23分，外帶5籃板、4助攻與2抄截；首度為雲豹出賽的新洋將莫騰貢獻21分、4籃板與1助攻，錢肯尼則進帳16分與3籃板。