籃球／總統盃3對3金門預賽開打 26隊拚搶全國決賽門票搶進凱道爭霸

2026總統盃全民運動賽事3對3籃球金門預賽今天在金湖體育館登場，來自不同年齡層的籃球好手齊聚球場，6個組別、26支隊伍展開激烈對決，力拚代表金門晉級全國決賽的資格，場上攻防節奏明快，選手全力拚戰，讓金湖體育館充滿熱血氣氛。

此次金門預賽於今明兩日舉行，賽事上午9時開打，並於上午10時30分舉行開幕典禮，由運動部全民運動署社區運動組科長黃思綺、金門縣政府教育處副處長洪蘋萱出席，為參賽選手加油打氣。

今年總統盃3對3籃球賽擴大在全國22縣市舉行，金門站共有高中、大專、公開、壯年及帕拉組（輪椅籃球）等組別，共計6組、26支隊伍報名參賽，選手從學生、社會人士到壯年及身障運動員都有，透過3對3賽制較量球技，也讓不同族群有機會在同一座球場交流。

隨著各組賽事陸續展開，選手在半場攻防間頻頻上演突破、傳球及外線投射，為爭取晉級資格全力以赴。現場除了比拚球技，也展現選手不輕言放棄的運動精神，觀眾加油聲此起彼落，為金門籃球賽事增添熱度。

這場比賽不只是爭奪冠軍，更關係到全國決賽的參賽資格，各組最終將產生1支代表金門的隊伍，取得全國決賽門票，前往台北與全國各縣市優秀隊伍一較高下，全國決賽預定10月31日至11月1日在台北市凱達格蘭大道舉行。

縣府教育處表示，總統盃全民運動賽事透過全國性競賽深入各縣市，讓不同年齡及不同運動能力的民眾都有參與機會，金門也藉此提供籃球愛好者競技、交流的平台。盼透過賽事帶動籃球運動風氣，鼓勵民眾養成規律運動習慣，同時從比賽中發掘具潛力的籃球人才，讓全民運動在金門持續升溫。

2026總統盃全民運動賽事3對3籃球金門預賽今天在金湖體育館登場，來自不同年齡層的籃球好手齊聚球場，場上攻防節奏明快，選手全力拚戰，讓金湖體育館充滿熱血氣氛。圖／縣府教育處提供