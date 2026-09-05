世界盃女籃／日本首戰狂飆20記三分改寫歷史 林咲希9外線創新猷

日本女籃在FIBA女籃世界盃首戰就寫下歷史紀錄，面對馬利一路與對手激戰到最後，最終以102：97驚險拿下勝利。此役日本隊外線火力全面爆發，全場投進20記三分球，一舉刷新女籃世界盃單場團隊三分命中紀錄。

根據統計，日本此役全隊三分球35投20中，命中率高達57.1%，打破過去由日本與澳洲共同保持的單場18記三分紀錄。日本隊以速度、傳導與外線出手作為主要武器，雖然馬利在禁區與身體對抗上持續施壓，但日本靠著穩定三分火力一路支撐戰局，最終守住勝利。

日本隊此戰最大功臣是後衛林咲希。她全場三分球15投9中，幾乎包辦全隊一半三分火力，攻下全隊最高27分，另有3籃板進帳。林咲希單場投進9記三分球，也成為女籃世界盃史上單場三分命中數最多的球員。

除了林咲希外，日本控球後衛田中心）同樣扮演關鍵角色。她此役也命中3記三分球，攻下18分並送出7次助攻，在後場組織與外線支援上都提供穩定貢獻。

馬利雖然吞下敗仗，但進攻端同樣展現強大火力，其中桑加雷（Amibata Sangare）、柯妮（Sika Kone）與恩迪亞（Djeneba N'Diaye）3人合計攻下65分，幾乎撐起球隊大半進攻。馬利靠著3名主力的強勢表現，一路緊咬日本，讓比賽直到最後階段仍充滿懸念。不過面對日本整場如雨般的三分球，馬利最終仍以5分差落敗。

日本接下來將在小組賽第2戰對上本屆世界盃地主德國，之後於周一迎戰西班牙。