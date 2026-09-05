世界盃女籃／超人氣克拉克首秀狂寫紀錄 美國隊痛宰中國33分

實力超強的美國女籃在柏林舉行的女籃世界盃首戰即展現可怕戰力，面對中國隊從開賽就迅速掌控節奏，首節打完取得27：14領先，之後一路擴大差距，最終以94：61大勝。

此役最受矚目的焦點，莫過於效力印第安納狂熱隊的超人氣球星克拉克（Caitlin Clark），她在個人首秀就締造歷史紀錄。克拉克上場25分鐘，9投4中包含3記三分球，攻下14分並送出11次助攻，完成雙十演出。

根據統計，克拉克成為自1994年以來，首位在FIBA女籃世界盃繳出得分、助攻雙十的美國隊球員；她的11次助攻，也是自1994年以來，任何球員在女籃世界盃生涯首戰中的最高助攻紀錄。

這場比賽美國隊從第一節就展現壓迫性，靠著後場球員持續推動節奏，搭配快速轉換與外線火力，讓中國隊很難跟上比賽速度。首節取得雙位數領先後，美國隊並未放慢腳步，之後持續在攻守兩端擴大優勢，最終以33分差收下勝利。

美國隊此役由3名後衛共同扛起進攻，包括布克爾絲（Paige Bueckers）、霍華德（Rhyne Howard）與克拉克都攻下14分，展現後場陣容深度。布克爾絲與霍華德提供穩定得分，克拉克則在得分之外更以傳球串聯全隊，讓美國隊進攻節奏保持流暢。

對克拉克來說，這場比賽也具有特殊意義。她不只是完成個人FIBA女籃世界盃初登場，更在首戰就用14分、11助攻的數據寫下紀錄。過去克拉克在WNBA與大學賽場就以遠距離投射、傳球視野與比賽創造力聞名，這次站上國際賽舞台，她同樣很快適應美國隊體系，並用組織能力證明自己不只是一名得分手。

220公分的張子宇是場上一大焦點。 美聯社

效力紐約自由人的中鋒韓旭是中國隊陣中表現最突出的球員，繳出11分、10籃板的雙十數據，是中國隊禁區最穩定的支柱；而受矚目的223公分巨塔張子宇則是靠著10罰9中獲得13分6籃板。面對美國隊多點開花與強勢防守，中國隊整體進攻受到壓制，始終難以有效縮小差距。

美國隊接下來將繼續小組賽賽程，周日將迎戰義大利，周一則對上捷克。以首戰內容來看，美國隊不只展現爭冠熱門的整體實力，克拉克、布克爾絲與霍華德組成的後場火力也已成為各隊都難以防範的搭檔。