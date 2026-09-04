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世界盃女籃／中國「女姚明」223公分賽史最高！馬利球員155公分本屆最矮

聯合新聞網／ 綜合報導
中國「女姚明」張子宇（左）。 新華社
中國「女姚明」張子宇（左）。 新華社

2026年世界盃女籃今天開打，FIBA官方在社群平台公布，中國「女姚明」張子宇身高223公分是本屆最高；馬利後衛薩努 （Fatoumata Sanou）155公分，是本屆唯一不到160公分的球員，兩人相差68公分。

現年19歲的張子宇在2024年U18女籃亞洲盃首次登場，是世界盃女籃史上最高球員，本屆第2高是中國球星韓旭的205公分。

馬利後衛薩努是本屆唯一不到160公分的球員，第2矮是日本町田瑠唯的162公分，捷克齊塔梅羅娃（Katarina Zeithammerova）也是162公分。薩努曾在2022年U18非洲女子錦標賽場均超過10分，帶領馬利奪冠。

最年長球員是波多黎各羅薩多（Pamela Rosado）40歲，最年輕球員是匈牙利約瑟波維茨（Kinga Josepovits）18歲，2008年1月2日才出生。

籃球 中國 姚明

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