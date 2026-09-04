籃球／索托挑戰NBA之路受阻！傳有意來台灣等地延續生涯

菲律賓221公分巨塔索托（Kai Sotto）曾向NCAA申請恢復業餘球員資格，但因職業經歷和收入被拒絕，目前傳出有可能前往日本、台灣或韓國職業生涯。

根據規定，如果一名準大學生球員過去曾參加職業聯盟，且拿到的保障性薪資超過一定金額，就無法重新取得大學參賽資格。

菲律賓媒體《Philippine Star》報導指出，現年24歲的索托曾向NCAA申請恢復業餘球員資格，希望加入德州農工大學，但因過去職業經歷與收入，參賽資格被NCAA排除。

菲律賓媒體《Tiebreaker Times》報導提到，目前日本B聯賽各隊亞洲外援幾乎額滿，台灣職籃及韓國KBL同樣是索托可能選擇的下一站，不過整體而言，這些聯盟能提供的薪資待遇通常仍低於日本B聯賽。

現年24歲的索托身高221公分，2021年至2023年間效力澳洲NBL阿德雷德36人隊，之後轉戰日本B聯賽，先後加盟廣島蜻蜓、橫濱海盜以及越谷阿爾法。索托曾投入2022年NBA選秀，但最終落選。2023年他曾代表魔術隊參加NBA夏季聯賽。

索托最近在2027年世界盃男籃亞洲區資格賽第二輪，代表菲律賓出賽，帶領菲律賓擊敗約旦與伊朗，平均得到15.5分、15.0籃板、3.0助攻與1.0阻攻。菲律賓男籃總教練康恩（Tim Cone）日前表示，自己會致電熱火隊，幫索托爭取進入NBA的機會。