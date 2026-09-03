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3X3籃球／T3X壓軸站高雄登場 台北永豐旺寶帶走20萬冠軍獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
T3X台灣3x3職業聯賽年度最終戰在高雄圓滿落幕。圖／T3X提供
T3X台灣3x3職業聯賽年度最終戰在高雄圓滿落幕。圖／T3X提供

T3X台灣3x3職業聯賽年度最終戰昨天在高雄SKM Park Outlets草衙熱血登場，為今年橫跨北、中、南三地的系列賽事寫下最終回合，除了前兩站參賽球隊再度集結，更迎來台灣啤酒隊及新加坡U25球隊加入戰局，最終台北永豐旺寶冠軍戰力退中華藍，帶走新台幣20萬元冠軍獎金

此次新加坡U25球隊的參賽過程更是格外不易，球隊原訂於9月1日晚間11點抵達高雄，卻因新加坡當地航班大幅延誤，全隊在機場等待數個小時，直到9月2日凌晨6時40分才順利起飛。

經歷漫長等待與舟車勞頓後，新加坡U25球隊於上午抵達高雄，並在11時趕抵SKM Park賽事現場。球員們抵達飯店後僅短暫放置行李，隨即直奔賽場投入比賽，幾乎無縫接軌的緊湊行程，仍無損全隊參賽的決心；新加坡球員不辭辛勞、全力赴約的態度，不僅展現對T3X賽事的重視，也體現運動員面對困難仍堅持站上球場的精神，獲得現場球員與觀眾的肯定及掌聲。

高雄站賽事過程高潮迭起，各隊為爭取冠軍戰門票全力出擊，中華藍與台北富邦勇士在循環賽皆取得2勝1敗的戰績，雙方積分相同，最終中華藍憑藉較佳成績小幅領先台北富邦勇士，成功挺進冠亞軍戰，與台北永豐旺寶正面交鋒。

冠軍戰中，台北永豐旺寶展現穩定的攻守節奏與豐富的比賽經驗，面對中華藍的強勢挑戰，從開局便積極掌握比賽主動權。中華藍雖持續緊追比分、展現強烈求勝意志，但台北永豐旺寶在關鍵時刻穩住陣腳，最終以22：16擊敗中華藍，成功奪下T3X高雄站冠軍及新台幣20萬元冠軍獎金。

台北永豐旺寶也完成台北站、台中站及高雄站連續三站奪冠的亮眼紀錄，以全勝封王之姿成為本屆T3X當之無愧的年度霸主。

本屆T3X由社團法人中華民國3x3籃球協會主辦，是協會首次於國內舉辦具跨國交流規模的3x3系列賽事。協會秉持推動臺灣3x3籃球發展的初心，希望為更多熱愛籃球的選手打造展現實力的舞台，也讓國內球員擁有更多與國際隊伍實戰交流、累積經驗及接軌世界的機會。

從首站台北出發，歷經台中站，再一路前進年度最終站高雄，T3X在短短一個多月內完成北、中、南三站賽事，不僅串聯城市、球隊與球迷，更為台灣3x3籃球的職業化與國際化，寫下重要的全新里程碑。

社團法人中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬說：「成立T3X的初衷，就是希望台灣喜愛3x3籃球的選手，可以擁有一個持續競爭、累積經驗及被更多人看見的舞台。從台北、台中一路走到高雄，我們看見球員的投入、球迷的熱情，也看見台灣3x3籃球發展的更多可能。高雄站更有新加坡U25球隊加入，讓國內選手不必走出國門，就能與不同球風的國際球隊交流。這不只是今年賽事的最終站，更是T3X持續向前的重要起點。」

T3X從籌備、記者會到北中南系列賽事的完成，除了球員與工作團隊的投入，也要感謝合作夥伴一路以實際行動給予支持。其中，DHL國際快遞台灣總經理李吉慶（Samuel Lee）從T3X啟動記者會開始便持續關注賽事發展，並親自蒞臨台北站及高雄最終站，陪伴球隊與選手走過今年的重要賽事旅程，決賽日李吉慶、中華隊教練吳正杰及謝玉娟教練等貴賓也蒞臨現場，共同為參賽球員加油，並見證T3X年度最終戰的精彩時刻。

除了高強度的職業組正規賽事，本次高雄站也規劃深受球迷喜愛的名人組賽事，邀請藝人、體育媒體工作者及籃球KOL組隊登場。不同領域的籃球愛好者齊聚球場，不僅展現對籃球的熱愛，也透過活潑、有趣的對戰內容，成功拉近賽事與現場觀眾的距離，為高雄站增添更多話題與歡樂氣氛。

台北永豐旺寶奪下T3X高雄站冠軍及新台幣20萬元冠軍獎金。圖／T3X提供
台北永豐旺寶奪下T3X高雄站冠軍及新台幣20萬元冠軍獎金。圖／T3X提供

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