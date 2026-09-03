PLG／討論補強名字迅速浮現 高景炎：5、6月洽談時高國豪態度冷漠

台南台鋼獵鷹隊今天在開季記者會上正式宣布與自由球員高國豪簽下複數年合約，今年轉任球隊總經理的高景炎在記者會上也表示，球隊在5、6月討論補強時，高國豪的名字很快就出現，不過當時與他溝通時他的態度冷漠，但在後面持續保持聯繫後也終於談成合作，也期待他的加盟能夠幫助球隊變得更好。

職業生涯的前6個賽季都為攻城獅隊效力的高國豪，更在2021年與攻城獅簽下在台灣籃壇具有指標性的5年3500萬合約，而當時促成簽約的正是獵鷹總經理高景炎，在高國豪今年與攻城獅約滿後，高景炎與獵鷹也很快向他拋出橄欖枝，希望能再續前緣。

在今天的開季記者會上高景炎表示，在上賽季結束後球隊一直在尋找自由市場上可以幫助球隊的球員，而高國豪的名字很快就出現在討論之中，「或許各位還記得，國豪過去的兩個合約都是我所在當時球隊所簽下的，所以我在想，如果第三個合約還是在我在的球隊，應該是很有合作機會。」

不過高景炎也透露，在5、6月剛開始與高國豪溝通時，他的態度卻是相當冷淡，但獵鷹並未因此打退堂鼓，在持續與高國豪保持聯繫，甚至在瓊斯盃期間親自前往觀賽的情況下，雙方最終也達成合作共識，完成這次的簽約。

談到高國豪的加入，高景炎說：「昨天國豪是第一次來到我們高雄的訓練基地，他也跟我們練了一次球，我覺得應該是非常好且可以合作的組合，我相信不管是球隊的基本努力與認真態度，還是教練團對於球員的要求和紀律上面的合作，都是國豪他考慮加入我們的關鍵原因。」