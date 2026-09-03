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PLG／高國豪重磅加盟台鋼獵鷹 複數年合約保留旅外空間

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪正式加盟台南台鋼獵鷹隊。圖／台鋼獵鷹隊提供
高國豪正式加盟台南台鋼獵鷹隊。圖／台鋼獵鷹隊提供

PLG台鋼獵鷹隊今天正式宣布高國豪加盟，雙方簽下複數年合約，考量高國豪未來仍有挑戰海外聯賽的可能，合約中保留旅外空間；若日後獲得合適機會，球團將秉持開放態度，支持球員挑戰更高層級的舞台。

高國豪今年暌違8年再度入選中華隊，代表台灣出戰瓊斯盃，8場比賽場均攻下17.1分，期間連續3場得分突破20分，單場最高轟下30分，展現出色的得分爆發力。

憑藉瓊斯盃亮眼表現，高國豪最終確實也獲得海外球隊青睞。不過經過整體評估後，他現階段選擇留在較為穩定、能充分發揮所長的舞台，並期盼透過東亞超級聯賽（EASL）與各國勁旅交手，持續累積國際賽事經驗，為未來爭取更多旅外機會。

談及最終未能旅外，高國豪坦言，海外球隊初期多以季後賽表現作為評估依據，因此自己當時並未在優先考量順位；儘管瓊斯盃的亮眼表現再次吸引球隊接觸，但受限於各隊亞洲外援名額已有安排，最快也要等到季中才可能出現機會。綜合現實情況後，他決定先加入擁有東亞超級聯賽舞台的獵鷹，「希望專注在這一季的表現，透過東超和日本、韓國等不同國家的強隊交手，讓更多球隊看見自己，也為未來旅外做好準備。」

高國豪透露，獵鷹自休賽季起便持續與他保持聯繫，雙方互動真誠且沒有壓力。瓊斯盃期間，即使彼此尚未簽約，獵鷹球團高層仍親自到場為他加油，讓他在歷經風波後，深刻感受到球團的重視與支持，也大幅提升了加盟獵鷹的意願。此外，總教練柯納直接點出他的不足，並明確提出協助他改善、持續進步的方向，同樣成為促成加盟的重要關鍵。

展望新賽季，高國豪期待與谷毛聯手擦出火花，力拚成為台灣籃壇最具威脅性的後場組合；對於首度征戰東超，他也充滿期待，「能與不同國家的好手競爭，也能親身體驗各國聯賽的主場文化，會是球員生涯中非常難得的經驗。」

總教練柯納表示，高國豪具備許多本土球員少有的能力，不僅是極具創造力的得分手，也能為隊友製造機會，為球隊帶來全新的進攻維度，讓獵鷹在雙能衛位置上不必再依賴洋將；未來他與「阿毛」聯手，可望組成極具威脅性的後場搭檔，在攻守兩端持續向對手施壓。柯納也坦言，高國豪仍需要一些時間適應球隊的球風與體系，但只要完全融入，絕對有能力成為球隊最關鍵的拼圖。

高國豪 PLG 瓊斯盃 籃球

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