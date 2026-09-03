PLG／領航猿Thank you金娜妍等6啦啦隊 「韓籍4金釵」僅剩1人

職籃PLG桃園璞園領航猿隊今天正式宣布，啦啦隊Pilots Crew新賽季將有6人離隊，其中「韓籍4金釵」只剩金世星一人。

離開的成員有韓籍成員金娜妍、金海莉和金裕娜，以及本土成員RUKA、游游和孟潔。

領航猿發文寫道，「謝謝妳們每一次在籃球場上的賣力應援，每一場演出、每一次歡呼，以及那些鏡頭之外的練習與汗水，都成為Pilots Crew珍貴的飛行紀錄。這一站即將抵達，謝謝妳們曾經一起並肩飛行，也祝福妳們帶著這段旅程的回憶，飛往屬於自己的下一個目的地。

領航猿日前公布「2026年Pilots Crew年度徵選」辦法，報名時間已在9月2日截止。除了9月9日在台北線下面試外，9月5日還在韓國首爾舉行線下甄選。