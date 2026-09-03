EASL／新賽季分組公告 領航猿、勇士、獵鷹求分組出線

東亞超級聯賽（East Asia Super League，簡稱EASL）將於10月3日點燃戰火，官方今天正式公布2026-27年賽季分組，我國PLG三支代表分別位於三個組別中，連兩屆打進冠軍戰的桃園璞園領航猿隊當家球星盧峻翔更在海報中的「C位」，新賽季要率隊再度挑戰金盃。

新賽季的共分三組，A組球隊有日本B聯盟東京電擊（Alvark Tokyo）、南韓KBL高陽索諾天空槍手（Goyang Sono Skygunners）、PLG台南台鋼獵鷹（TSG GhostHawks）及蒙古MBA的烏蘭巴托野馬（Xac Broncos）。

B組球隊有KBL的釜山KCC宙斯盾（Busan KCC Egis）、澳門昊駿（Macau Hou Chon）、臺北富邦勇士（Taipei Fubon Braves）和日本B聯盟的長崎維爾卡（Nagasaki Velca）。

C組依序是菲律賓MPBL阿布拉編織者（Abra Weavers）、香港東方（Hong Kong Eastern）、日本琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）和領航猿。

新賽季共有 5 支球隊首度登上東超舞台，包括阿布拉編織者、澳門昊駿、高陽索諾天空槍手、台鋼獵鷹以及長崎維爾卡。

EASL執行長李小龍表示，今年參賽陣容的整體實力，體現EASL創立之初希望實現的目標，「每一支球隊都是在亞洲頂尖的國內聯賽中證明自己後，才贏得站上這個舞台的資格。本季匯聚了傳統冠軍勁旅、充滿企圖心的新面孔，以及亞洲籃壇最令人期待的球員。我們相信，球迷將看到 EASL 至今最高水準的競爭，以及最精彩動人的賽事故事。」

2026-27年賽季將於10月3日在SM Seaside Cebu Arena正式開打，首戰由東超新軍澳門昊駿迎戰臺北富邦勇士，隨後則由阿布拉編織者對決香港東方。