TPBL／南韓人氣啦啦隊降臨港都 柳辰京、韓志恩、李夏恩加入海神應援

韓援女神新賽季降臨港都，TPBL高雄全家海神隊今天宣布，南韓人氣啦啦隊女神柳辰京、韓志恩、李夏恩新賽季將加入海神Aqua Mermaids應援行列，以清新甜美的風格及精湛舞藝，陪伴神隊友共度美好時光。

柳辰京現為韓華鷹（Hanwha Eagles）啦啦隊成員，有過興國生命女子排球隊、HL安養冰球隊、大邱FC職業足球隊、仁川現代製鐵紅天使女子足球隊的啦啦隊經歷，集冰山美人的外表與精湛舞藝於一身，極具舞台渲染力，出道至今深受台韓兩地粉絲歡迎。

「很榮幸能夠加入高雄全家海神隊Aqua Mermaids。」柳辰京表示，這是她第一次在台灣參與活動，「我會帶著滿滿的熱情，努力融入團隊，希望在賽季裡，能和神隊友一起用有趣又充滿活力的方式參與每一場比賽。」

現年19歲的韓志恩是三星獅（Samsung Lions）啦啦隊隊員，168公分的她擁有逆天長腿，過去也是安養正官庄赤紅火箭隊、富川韓亞銀行籃球、水原韓國電力大風暴排球、水原現代建設Hillstate女子排球隊、KIA老虎隊、三星獅、忠南牙山FC啦啦隊成員，精緻五官被粉絲封為「志恩公主」。

韓志恩談到，作為第一次挑戰海外活動，非常期待在高雄會遇見哪些新的瞬間，「我想用我獨有的愉快感和充沛的能量，在球場內外與粉絲們愉快地交流，想在海神創造更多令人難忘的瞬間。」 」

現年24歲的李夏恩擁有5年南韓啦啦隊經驗，包括樂天巨人、現代建設Hillstate女子排球、正官庄 Red Sparks 女子排球隊、原州DB Promy男籃、蔚山現代摩比斯太陽神隊等都有她的身影，以甜美嬌小外型，親切毫無距離感形象著稱，將以療癒系應援為海神隊帶來滿滿元氣。

「能第一次和台灣粉絲們一起在主場爲高雄全家海神隊加油，感到非常榮幸！ 我將以明亮而充滿活力的能量，在每一次主場應援盡最大努力。希望神隊友整個賽季都能在主場度過開心的時光，一起累積許多美好回憶。」

執行長李偉誠（Wilson）表示，過去5年來，海神隊不僅在硬體設備持續升級，更陸續於環廊空間、美食街及場邊VIP包廂做創新，希望為神隊友創造耳目一新的感受，「即將登場的第6個賽季，我們邀請了3位韓援加入Aqua Mermaids的陣容，要打造闔家同樂的觀賽環境與體驗。感謝神隊友一路以來的陪伴與等待，新賽季無論你已經是神隊友，或者即將成為神隊友，都歡迎大家進場看球。」