TPBL／上月隨隊征戰TAT獲青睞 莊朝勝正式加盟新北國王

新北國王隊今天宣布正式簽下球員莊朝勝，出身於HBL光復高中、UBA政治大學，外線火力與多元的後場得分手段，獲得禁衛軍的青睞，他在上個月已隨國王出戰TAT賽事，隨即展現出色的適應力與個人實力，幫助球隊打出亮眼佳績，如今正式披上國王戰袍，攜手禁衛軍迎接全新賽季。

現年23歲的莊朝勝，學生時期實績豐碩。高中時就讀HBL強權光復高中就有極強的外線威脅；進入政治大學後，更是政大男籃完成UBA四連霸王朝的核心成員之一。自2024年投入職業賽場後，莊朝勝於PLG選秀會獲高雄鋼鐵人隊指名開啟職業生涯，隨後亦曾效力於台鋼獵鷹與洋基工程隊。

在正式簽約前，莊朝勝於上個月率先隨國王征戰TAT賽事。在賽場上他毫不怯場，展現出刁鑽的切入突破能力，更保持了高水準的外線穩定度，在關鍵時刻他毫不退縮，更曾兩度獻上精采的壓哨三分彈，優異的表現獲得球團賞識，也為自己獲得正式加盟的合約。

對於正式加入國王，莊朝勝表示，「非常榮幸能夠加入國王這個大家庭，8月的TAT賽事給了我很寶貴的磨合機會，教練團與學長們都給了我很大的信心。在新賽季，我會全力以赴，從防守做起、把握每一次空檔出手的機會，幫助球隊衝擊最高榮譽。」

國王球團表示，莊朝勝具備優異的雙能衛特質與外線穩定度，他的加入不僅能提升後場的戰術靈活性與得分火力，更展現了球隊積極培育與提供年輕好手舞台的決心。