PLG／曾代表奈及利亞打世資賽 禁區悍將莫里斯加盟洋基工程

洋基工程隊今天宣布，正式簽下美國籍禁區球員莫里斯（Morris Udeze），擁有豐富職業聯賽經驗，曾代表奈及利亞出戰世界盃非洲區資格賽，球團期待透過他出色的身體對抗性、籃板與禁區得分能力，有效強化團隊內線戰力。

現年26歲的莫里斯展開職業生涯後，曾前往波蘭、日本及西班牙等聯賽發展，2024-25賽季效力日本B2聯賽，先後披上神戶和福島隊戰袍，在福島出賽15場，場均17.3分、8.7籃板，投籃命中率62.7%，2025-26 賽季加入西班牙頂級ACB聯賽。

莫里斯曾代表奈及利亞參與2027年世界盃非洲區資格賽，場均貢獻18.7 分、8.3籃板，面對盧安達更繳出30分、10籃板。

洋基工程球團表示，莫里斯具備優異的身體素質與機動性，除了提供禁區破壞力，也能透過積極的籃板拚搶、掩護及防守為團隊帶來能量，提升球隊禁區強度與攻守轉換效率。期待莫里斯能迅速融入團隊體系，成為新賽季重要的內線戰力。

莫里斯表示，「很興奮能夠加入洋基工程，雖然是第一次到台灣，但過去在日本打球的經驗，相信能幫助我快速適應亞洲球風。我會展現自己的優勢，和隊友一起成長，並幫助團隊贏得更多勝利。」