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中國羽賽／被法國好手報仇 周天成名人賽首輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成於中國名人賽首輪遭法國好手大波波夫復仇淘汰。 歐新社
周天成於中國名人賽首輪遭法國好手大波波夫復仇淘汰。 歐新社

我國羽球「一哥」周天成7月底首度打進中國公開賽決賽，就扳倒法國好手大波波夫（Toma Junior Popov）奪下冠軍，成BWF超級1000分賽事的最年長冠軍；兩人今天在BWF超級750的中國名人賽再碰頭，小天沒能延續勝場，以20：22、15：21敗陣，首輪就出局。

目前世界排名第4的小天列男單第4種子，碰目前世界排名15的大波波夫，比賽前段比分緊咬，但6：6時遭大波波夫連拿4分取得領先；小天最多陷入10：16落後，比賽尾聲雖兩度追平比分，包括瓦解大波波夫一個局點，但20：20時遭對手連下2分，以20：22失掉首局。

第二局大波波夫又在2：3時打出連拿6分的逆轉攻勢，領先也一路維持；小天雖在7：15落後時回敬連拿4分攻勢，但仍沒能改變戰局，儘管瓦解大波波夫一個賽末點，但最後一球發生判斷失誤，讓打出壓線球的大波波夫收下最後一分，以21：15拿下16強門票。

同時間在第二球場上陣的我國另名男單好手戚又仁，面對印度前球王斯里坎（Srikanth Kidambi）沒能闖關，以16：21、15：21敗陣。

法國 周天成 羽球

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